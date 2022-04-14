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Анна Панова показала, что осталось от ее дачи после прихода оккупантов: фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 16:11
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Популярная ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова показала свою дачу под Киевом, от которой рашисты ничего не оставили
/ Фото: Instagram

У себя в соцсетях телеведущая поделилась фотографиями разрушенного дома.

Куски от игрушечной детской коляски. Остатки качели. Руины дома. Это наша дача в селе Киевской области. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой любимый муж, не осталось ничего, – отметила Анна.

Российские оккупанты ворвались в загородный дом телеведущей в начале войны. Семье удалось сбежать в безопасное место. А оккупанты на дачном участке обустроили свой командный пункт и медсанчасть. После отступления орки полностью все разрушили.

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/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Не верю, что здесь мы чувствовали себя в безопасности первые три дня войны. Пока не пришли российские танки. Больше нет семейных черно-белых фото, на которых – целая жизнь. Больше нет картин украинских художников, которые Саша собирал 25 лет. Нет слез. Главное, что мы живы, – рассказала телеведущая.

/ Фото: instagram.com/annapanova

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/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

/ Фото: instagram.com/annapanova

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Анна признается, что потеря дома – большая боль, потому что в его строительство было вложено не только много сил и материальных ресурсов, но и душа.

Я, наверное, предпочла бы никогда туда не возвращаться и не видеть этого ужаса своими глазами. Но меня очень успокаивает муж, говорит, что сад, который он посадил – уцелел, так что мы непременно все отстроим", – отметила Анна.

Ранее мы рассказывали, дома каких украинских знаменитостей пострадали из-за обстрелов.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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