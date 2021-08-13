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Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с маленькой дочкой (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 09:42
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Ведущая со своим любимым мужем Александром и маленькой дочкой Миланой впервые вместе появились на красной дорожке по случаю презентации осеннего сезона канала "Украина"
Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с дочкой
Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с дочкой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На праздничное событие по случаю презентации нового сезона телеканала "Украина", которое состоялось в одном из самых престижных ресторанов Киева на берегу Днепра, звездная мама и дочь пришли в хорошем настроении, крепко держась за руки.

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Их появление на вечере сразу привлекло внимание почетных гостей, ведь телеведущая с дочкой пришли одетые в стильный family look – красивые нежно-розовые платья с горошком.

Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с дочкой
Анна Панова впервые появилась на красной дорожке с дочкой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущая рассказала, как ее дочка чувствовала себя на мероприятии:

Сначала Милка немного растерялась от такого количества красивых незнакомых людей, но потом освоилась – и все прошло замечательно!

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На презентации мама с дочкой выглядели очень мило, улыбаясь фотографам.

Муж Анны Пановой с дочерью
Муж Анны Пановой с дочерью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оставив приятные впечатления от вечера Анна Панова отметила, что грядущая осень с телеканалом "Украина" будет яркой и уютной. И призвала зрителей смотреть их любимый канал.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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