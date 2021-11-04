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Почему на самом деле Анна Ризатдинова развелась с супругом-миллионером – признание гимнастки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 15:00
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Известная олимпийская чемпионка рассказала, какие психические проблемы у нее появились после расставания с бизнесменом Александром Онищенко, как сама теперь воспитывает сына
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Большую часть жизни Анна Ризатдинова посвятила спортивной карьере. Спорт всегда был для нее на первом месте, но все изменилось, когда она влюбилась и вышла замуж.

Самое страшное в отношениях, когда женщина ставит себя на второй или на третий план. В какой-то момент у меня был мужчина – все ради него, вот только он. И я где-то потеряла себя. Например, когда встал вопрос о переезде за границу, то у меня даже мысли не было: "А как это?" – говорит Анна в программе "Відверто.LIVE" на телеканале "LIVE".

Несмотря на то, что после победы в олимпиаде Ризатдинова находилась на слуху и все внимание в спортивной сфере было нацелено на ее значительные достижения, гимнастка не воспользовалась этим моментом. Наоборот, все ее мысли были связанны с семейным бытом – о чем она сейчас очень жалеет.

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О чем мог быть разговор? Александр там – я за ним. Это даже не обсуждается. В такие моменты надо в первую очередь думать о себе. Но тогда мне казалось, что я все делаю правильно. Даже научилась готовить, хотя кухня – это вообще не мое, – вспоминает спортсменка.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова
Александр Онищенко и Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Старания Анны не помогли сохранить брак. Чрезмерная забота с ее стороны оттолкнула супруга и пара приняла решение развестись.

Пока мужчина добивается женщину – конечно, он будет самый лучший, он будет ее всячески покупать, обещать. Но я знаю точно, когда он ее завоюет – все поменяется, – говорит Ризатдинова.

Расставание повлекло за собой чувство одиночества, которое переросло в частые истерики:

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Бывают психи и срывы, что вот я одна. Депрессия постоянно. Дома я могу быть в плохом настроении, – признается гимнастка.

Бывший муж, после развода, не общается с их сыном, но продолжает финансово обеспечивать мальчика:

Я напоминаю об этом, конечно, это моя ответственность как мамы, я так считаю и не вижу в этом ничего плохого. А так папа не с нами, – говорит чемпионка.

Фото: Instagram

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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