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Анна Саливанчук о нерожденном ребенке: Слава богу, что плод замер – он мог бы быть больным

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
7 октября, 19:08
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В 2017 году актриса была беременной, но плод замер на 13-й неделе. У артистки должен был родиться второй сын. Однако позже врачи сообщили, что у будущего ребенка могли быть проблемы со здоровьем
Анна Саливанчук призналась, что сделала бы аборт, узнав о проблемах с будущим ребенком
Анна Саливанчук призналась, что сделала бы аборт, узнав о проблемах с будущим ребенком / Фото: Скриншот из YouTube

Анна Саливанчук во второй раз стала мамой в 2020 году, у нее родился второй сын. Однако до этого, тремя годами ранее, актриса пережила тяжелый период в жизни.

Тогда Анне сделали сложную операцию, так как плод замер на 13-й неделе беременности.

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Я сделала анализы, сказали, что там не хватало хромосом и слава богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я, к сожалению, та мать, которая, если бы узнала, что ребенок будет больной, я бы сделала аборт. Это ужасно, возможно. Но у ребенка не будет жизни, у мамы и папы не будет жизни, это страшно. Я не настолько сильная, я не смогла бы на это смотреть. Это плохо, я считаю себя плохим человеком из-за того, что такое говорю...Это очень сложно – воспитывать таких детей, очень, – говорит Анна в интервью DOROTYE.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса также отметила, что она "восхищается и преклоняется" перед женщинами, которые отважились на рождение таких детей.

Это очень сильно, но я бы не смогла, – призналась Саливанчук.

Анна замужем за исполнительным продюсером "Квартала 95" Александром Божковым. У пары двое сыновей: шестилетний Глеб и годовалый Никита.

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Смотрите полное интервью Анны для DOROTYE:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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