Седокова напугала тревожными сообщениями: Очень сложно, но нужно жить дальше

Анна Седокова часто делится в социальных сетях разными происшествиями и моментами из жизни. Даже недавно показала забавное видео своих проб в Театральный институт – она поступала туда в 16 лет. Но похоже, что сейчас в ее жизни творится что-то неладное:
Очень сложно. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь, – обратилась исполнительница к своим подписчикам в Instagram.
Потом Седокова опубликовала объявление о поиске нового помощника. Указав необходимые характеристики разыскиваемого работника, она добавила несколько загадочных предложений:
И как бы не были сильны мои травмы, я должна жить нормально и опять поверить в порядочность людей, – заявила певица.
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Тревожности прибавляет и ее муж – баскетболист Янис Тимм, который оставил семью ради отношений с Анной. Спортсмен залил в Сеть сториз с надписью на черном фоне:
До сих пор не могу поверить в это, – написал Янис.
Что происходить сейчас в семье Анны Седоковой пока что неизвестно. Поклонники надеются, что она скоро расскажет об этом.
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