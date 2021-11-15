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Седокова напугала тревожными сообщениями: Очень сложно, но нужно жить дальше

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 17:14
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Подписчики известной певицы в недоумении от намеков Анны на неприятные события в ее жизни. Звезда выкладывает на свою страницу обращения с просьбой пока что не тревожить ее расспросами
Певица рассказала, что переживает сейчас очень сложный период
Певица рассказала, что переживает сейчас очень сложный период / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова часто делится в социальных сетях разными происшествиями и моментами из жизни. Даже недавно показала забавное видео своих проб в Театральный институт – она поступала туда в 16 лет. Но похоже, что сейчас в ее жизни творится что-то неладное:

Очень сложно. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь, – обратилась исполнительница к своим подписчикам в Instagram.

Потом Седокова опубликовала объявление о поиске нового помощника. Указав необходимые характеристики разыскиваемого работника, она добавила несколько загадочных предложений:

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И как бы не были сильны мои травмы, я должна жить нормально и опять поверить в порядочность людей, – заявила певица.

Анна Седокова призналась, что сейчас старается делать вид, что у нее все хорошо в жизни
Анна Седокова призналась, что сейчас старается делать вид, что у нее все хорошо в жизни / Фото: instagram.com/annasedokova

Тревожности прибавляет и ее муж – баскетболист Янис Тимм, который оставил семью ради отношений с Анной. Спортсмен залил в Сеть сториз с надписью на черном фоне:

До сих пор не могу поверить в это, – написал Янис.

Что происходить сейчас в семье Анны Седоковой пока что неизвестно. Поклонники надеются, что она скоро расскажет об этом.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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