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Тринчер о ссоре с родными и испорченном предложении: Мама сказала не приглашать ее на свадьбу

Эксклюзив
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 14:45
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Теперь певица Анна Тринчер находится в статусе невесты. Месяц назад ее парень, блогер Александр Волошин, сделал предложение руки и сердца. Однако звезда призналась, что родные испортили ее сюрприз, а теперь еще обижаются
Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина.
Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хоть и предложение Саша сделал 22 октября, но о помолвке пара официально объявила вчера. "Сегодня" узнали у Ани все подробности ее помолвки и планы на свадьбу. В первую очередь 20-летняя артистка отметила, что это никакой не пранк: " с такими вещами не шутят".

Сюрприз Ани был испорчен еще до помолвки

Девушка рассказала, что ее сюрприз испортили родные. Так, бабушка сообщила маме, которая была тогда в Испании, о помолвке. Информация шокировала и смутила их. Аня потеряла их поддержку и начались звонки с претензиями. Сама же артистка тогда ничего о предложении не знала, но мама в это не поверила.​

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Родные Анны Тринчер довольно негативно отреагировали на такое событие.
Родные Анны Тринчер довольно негативно отреагировали на такое событие. / Фото: Instagram

Мама мне говорила: "Можешь меня не приглашать на свадьбу", "Как ты могла" и так далее. Я начинаю осознавать, что происходит. У меня истерика, слезы. Я понимаю, что это был сюрприз для меня, который испортили. К сожалению, мама так и не поверила, что я ничего не знаю об этом. Получилась у меня такая двойная несправедливость, – делится артистка.

Однако перед Сашей в день помолвки Тринчер вела себя так, будто ничего не знала. Но Аня переживала за другое – панические атаки, которые у нее могли возникнуть из-за бурности разных эмоций.

Моя первая мысль была, когда байкеры начали ездить, много шума вокруг – главное не поймать паническую атаку. Саша потом признался, что тоже об этом думал. Но я была в моменте и просто наслаждалась тем, что происходит, – добавила Тринчер.

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Также Аня объяснила, почему аж месяц скрывали радостную весть ото всех. По словам девушки, прежде всего, они просто хотели спокойно отдохнуть и самим переварить это событие.

Во-вторых, у меня лежала в запасе песня "Лише тебе", которая была уже записана, но не выпущена. Я даже не подозревала, столь судьбоносной она была на тот момент. И когда все случилось: родные не приняли и мама не поздравила – это все огорчало меня и вернуло в песню. Я поняла, что самое время показать ее миру. Также мы сняли клип, хоть и не собирались, тем более в Танзании на отдыхе. Поэтому мы задержали на месяц.

Аня добавила, что они с Сашей долго обсуждали тему свадьбы. По ее словам, парень хотел сперва получить одобрение от ее родных.

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Саше важно, чтобы я комфортно себя чувствовала и чтобы не портились мои родственные связи на фоне наших отношений. Он хотел, чтобы все было хорошо, но, к сожалению, не все так получилось, – рассказала певица.

Аня и Саша не планируют устраивать классическую свадьбу.
Аня и Саша не планируют устраивать классическую свадьбу. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Какой будет свадьба Тринчер и Волошина

Аня поделилась подробностями о предстоящей свадьбе, которая скорее всего пройдет летом 2022 года. Девушка подтвердила, что банальной классики не хочется, поэтому они рассматривают вариант гротеска, яркости и помпезности. Однако пышное свадебное платье девушка не исключает.

Тринчер рассказала о подробностях предстоящей свадьбы.
Тринчер рассказала о подробностях предстоящей свадьбы. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хочется, чтобы это вообще не ассоциировалось со свадьбой в стандартном понимании. Конечно, будут элементы классики: венчание, пышное платье, не обязательно белое, и костюм. Другие детали в плане гостей и помещения будут зависеть от бюджета, который мы еще не обсуждали.

Отметим, Александр и Анна часто снимают свою жизнь в стиле реалити-шоу. Они неоднократно "разводились" на камеру и даже попадали в скандалы. Кстати, их ролики всегда смотрятся потрясающе. Кажется, мы знаем в чем секрет.

Lovestories Тринчер и Волошина

Анна призналась, что их история любви долгая и забавная. Пара встречается около семи месяцев, но знакомы они уже более 1,5 лет.

Певица и блогер планируют свадьбу на лето 2022 года.
Певица и блогер планируют свадьбу на лето 2022 года. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер испытывала Волошина на стойкость, потому что хотела серьезности, а не коротких интриг. Так, сначала у пары было много ярких путешествий, прогулок, свиданий, которые впоследствии переросли в чувства.

Когда мы познакомились, у меня был парень, а он только расстался после пятилетних отношений. Мы даже не рассматривали друг друга как парень и девушка. Мы трижды пробовали начать отношения и потом все вышло, – поделилась девушка.

К важному дню Волошин начал готовиться за три недели.
К важному дню Волошин начал готовиться за три недели. / Фото: Instagram

По словам Ани, они с Сашей внутренне повзрослели, стали более опытными и сошлись.

Что же теперь ждем еще одну звездную свадьбу, которая обещает удивить.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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