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Анна Тринчер об увеличении губ своего жениха: "Мужская косметология – это адекватная история"

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 12:00
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Недавно блогер Саша Волошин шокировал фолловеров – он решил несколько изменить свою внешность. Сразу после таких признаний, парня "атаковали" хейтеры
Анна Тринчер прокомментировала решение Александра Волошина по увеличению губ.
Анна Тринчер прокомментировала решение Александра Волошина по увеличению губ. / Фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/voloshyn_xx

Почти неделю жених певицы Анны Тринчер снимал видео для соцсетей, скрывая под маской часть лица. Он очень заинтриговал своих поклонников. И вот Саша отважился открыть секрет – он увеличил себе губы.

Известно, что на сеанс к косметологу Александр Волошин отправился вместе со своей любимой Анной Тринчер. Весь процесс девушка снимала на видео.

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"Сегодня" спросили у Ани, как она относится к таким изменениям Саши. По мнению артистки, мужские бьюти-процедуры – это абсолютно нормальное явление на сегодняшний день.

Круто и классно. Я считаю, что мужская косметология это вообще адекватная на сегодняшний день история. Мне наоборот нравится когда мужчины ухаживают за собой, – отметила Тринчер.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Более того, как объяснила артистка, Саша пошел на такой шаг из-за спора, который он проиграл.

Саша сделал это потому, что проиграл спор. Но на самом деле он увеличил и абсолютно не видно, что он увеличил. Вообще никто не сказал, что он увеличил губы, – подчеркнула Аня.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, что сам Саша признался в Instagram, что он проиграл спор с друзьями во время игры. Также он ответил хейтерам, которые критикуют его за этот поступок.

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Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Но если бы я хотел это сделать, то сделал бы, несмотря на то, что наше общество пропитано стереотипностью и сейчас в моем директе вот такие сообщения: "Фу, баба", "Как можно, ты же мужик", "Фу отписка". Да отписывайтесь сколько угодно, хейтите сколько угодно и беситесь тоже! Но, мужчины, поверьте, я больше мужик, чем вы все вместе взятые, – написал Волошин.

Напомним, осенью стало известно, что Александр Волошин сделал предложение Ани Тринчер. Девушка рассказывала, как это произошло и какие эмоции она испытала.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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