Анна Тринчер после увеличения груди получила подарок за 3 тысячи долларов: фото

Блогер Александра Волошин решил порадовать свою 20-летнюю возлюбленную после того, как она перенесла операцию по увеличению груди. Подарок для Анны оказался недешевым

Александр Волошин порадовал Анну Тринчер дорогим подарком. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На днях Анна Тринчер сделала то, о чем так долго мечтала – прибегла к маммопластике . В Сети она в подробностях показала весь процесс изменения внешности и показала эксклюзивные кадры из операционной, а вот новой грудью девушка пока не хвастается.

После хирургического вмешательства Тринчер проходила реабилитацию в больнице. В то же время ее жених решил сделать приятный подарок, чтобы поднять настроение любимой.

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В Instagram Александр Волошин опубликовал видео, в котором поделился, что купил своей избраннице вещь за три тысячи долларов, о которой она мечтала.

Сегодня мой внутренний еврей сказал, что он меня не любит, ведь я потратил три тысячи долларов на вещь, на которую раньше никогда в жизни не подумал, что я могу приобрести эту вещь. Это подарок Ани, это одна из ее мечт. Прямо сейчас ей сделали операцию на груди. Она только отошла от наркоза. Мы идем делать ей сюрпрайз, – говорит блогер.

На ролике, видно как Саша вручает подарок Анне в больнице. Оказалось, что он подарил ей фирменную сумочку Dior.

Сначала Тринчер была крайне шокирована, но потом на ее лице появились эмоции счастья. Отметим, что на тот момент девушка отходила от наркоза и предположила, что парень принес ей еду из McDonald's, так как она этого очень хотела. Однако после того, как Аня увидела такой подарок, она отметила, что у нее самый лучший бойфренд.

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Фолловеры сразу засыпали парня комплиментами и отметили, что он сделал клевой поступок:

Красавчик, хорошо сделал.

Какая милота!

Любит, правда любит.

Молодец, исполняй ее мечты. Это вернется в 1000-кратном размере.

Кстати, раньше Александр Волошин тоже кое-что изменил во внешности – блогер увеличил губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.