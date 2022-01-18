Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Что с Малаховым?

Сестра Миддлтон

Архивы Анны Кошмал

Дети Меладзе

Поцелуи Бекхэма

Дуэты Тины
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анна Тринчер после увеличения груди получила подарок за 3 тысячи долларов: фото

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 18:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Блогер Александра Волошин решил порадовать свою 20-летнюю возлюбленную после того, как она перенесла операцию по увеличению груди. Подарок для Анны оказался недешевым
Александр Волошин порадовал Анну Тринчер дорогим подарком.
Александр Волошин порадовал Анну Тринчер дорогим подарком. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На днях Анна Тринчер сделала то, о чем так долго мечтала – прибегла к маммопластике . В Сети она в подробностях показала весь процесс изменения внешности и показала эксклюзивные кадры из операционной, а вот новой грудью девушка пока не хвастается.

После хирургического вмешательства Тринчер проходила реабилитацию в больнице. В то же время ее жених решил сделать приятный подарок, чтобы поднять настроение любимой.

Реклама

В Instagram Александр Волошин опубликовал видео, в котором поделился, что купил своей избраннице вещь за три тысячи долларов, о которой она мечтала.

Скриншот Instagram/ voloshyn_xx

Сегодня мой внутренний еврей сказал, что он меня не любит, ведь я потратил три тысячи долларов на вещь, на которую раньше никогда в жизни не подумал, что я могу приобрести эту вещь. Это подарок Ани, это одна из ее мечт. Прямо сейчас ей сделали операцию на груди. Она только отошла от наркоза. Мы идем делать ей сюрпрайз, – говорит блогер.

На ролике, видно как Саша вручает подарок Анне в больнице. Оказалось, что он подарил ей фирменную сумочку Dior.

Скриншот Instagram/ voloshyn_xx

Сначала Тринчер была крайне шокирована, но потом на ее лице появились эмоции счастья. Отметим, что на тот момент девушка отходила от наркоза и предположила, что парень принес ей еду из McDonald's, так как она этого очень хотела. Однако после того, как Аня увидела такой подарок, она отметила, что у нее самый лучший бойфренд.

Реклама

Фолловеры сразу засыпали парня комплиментами и отметили, что он сделал клевой поступок:

  • Красавчик, хорошо сделал.
  • Какая милота!
  • Любит, правда любит.
  • Молодец, исполняй ее мечты. Это вернется в 1000-кратном размере.
Скриншот Instagram/ voloshyn_xx

Кстати, раньше Александр Волошин тоже кое-что изменил во внешности – блогер увеличил губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять