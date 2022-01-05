Анна Тринчер с женихом оказалась в больнице, и вот почему

Еще месяц назад в Сети активно обсуждали увеличение губ блогера Саши Волошина, а теперь же жених Тринчер перенес операцию на колене.
В Instagram Анна разместила фотографии из больничной палаты, где под наркозом лежит ее избранник и как она держит его за руку.
Всем привет от меня этой булочки. У нас все хорошо! – коротко подписала снимки артистка.
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Фолловеры сразу же засыпали девушку вопросами о том, что же произошло с Сашей, а также пожелали ему скорого выздоровления.
Сам Волошин у себя в Instastories рассказал, что операция прошла успешно. Также он объяснил, зачем ему понадобилось вмешательство хирурга. Как признался блогер, ранее во время игры в футбол он получил разрыв крестообразной связки и теперь вынужден отказаться от своего любимого занятия больше чем на четыре месяца.
Поддержать парня в больницу приехала не только его невеста, но и мама с папой и братом.
Кстати, вскоре и Анну ждет операция по увеличению груди. Раньше она признавалась, что думает о маммопластике уже несколько лет, но все ни как не могла решиться.