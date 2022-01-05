Анна Тринчер с женихом оказалась в больнице, и вот почему

Артистка Анна Тринчер показала фото из больничной палаты, где под наркозом лежит ее возлюбленный. Этим звезда не на шутку заставила поклонников волноваться

Жениху Анне Тринчер Александру Волошину сделали операцию. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Еще месяц назад в Сети активно обсуждали увеличение губ блогера Саши Волошина, а теперь же жених Тринчер перенес операцию на колене.

В Instagram Анна разместила фотографии из больничной палаты, где под наркозом лежит ее избранник и как она держит его за руку.

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Всем привет от меня этой булочки. У нас все хорошо! – коротко подписала снимки артистка.

Анна Тринчер показала любимого под наркозом. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фолловеры сразу же засыпали девушку вопросами о том, что же произошло с Сашей, а также пожелали ему скорого выздоровления.

Сам Волошин у себя в Instastories рассказал, что операция прошла успешно. Также он объяснил, зачем ему понадобилось вмешательство хирурга. Как признался блогер, ранее во время игры в футбол он получил разрыв крестообразной связки и теперь вынужден отказаться от своего любимого занятия больше чем на четыре месяца.

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Фото: instagram/voloshyn_xx

Поддержать парня в больницу приехала не только его невеста, но и мама с папой и братом.

Фото: instagram/voloshyn_xx

Кстати, вскоре и Анну ждет операция по увеличению груди. Раньше она признавалась, что думает о маммопластике уже несколько лет, но все ни как не могла решиться.