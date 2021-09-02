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Анна Тринчер спровоцировала скандал в троллейбусе и возмутила пассажиров: Хватит пищать! (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 13:00
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Украинская актриса и певица Анна Тринчер и ее бойфренд, блогер Александр Волошин, сели в общественный транспорт, чтобы снять провокационное видео
Анна Тринчер спела на весь троллейбус и спровоцировала скандал
Анна Тринчер спела на весь троллейбус и спровоцировала скандал / Фото: instagram.com/annatrincher_official

После скандала с Jerry Heil Анна Тринчер влипла в новый. 20-летняя артистка решила вдруг запеть в троллейбусе, но сделала это так громко, что мешала пассажирам и контролеру разобраться с валидатором.

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В ролике, который Анна Тричнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она закрыла глаза маской в форме единорога и начала петь на весь троллейбус. Пока ее бойфренд-блогер Александр Волошин смеялся, рядом стоящие пассажиры негодовали и просили прекратить пение. После этого кто-то предложил вызвать полицию.

Хватит пищать, – сказала одна из пассажирок.

Как оказалось, таким своеобразным способом певица анонсировала выход нового трека.

Мой самый страшный сон. Куча людей, злой контролер, полиция, штраф и премьера песни в маршрутке! – написала Анна Тринчер.

Поклонники Анны Тринчер не разделили возмущение пассажиров и контролера.

  • "Ахахахахахахах это сильно, вызывайте полицию. Аню останавливают, а Аня на своем дальше поет"
  • Какие злые люди... Это же круто послушать в марухе классные песни, еще и вживую"
  • "Господи, как же красиво. А бабулям недовольным – фу! Ну да… деньги главнее всего, а уважение где к девушке?"
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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