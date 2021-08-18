Снова аншлаг и выход на бис: как прошел второй концерт Ани Лорак в Одессе (видео)

Вчера состоялся второй концерт Ани Лорак в Одессе.Второй день подряд был sold out, несмотря на стоимость билетов от 1200 грн до 7750 грн. Украинские зрители вместе с певицей пели ее популярные песни.
Перед вторым концерт Ани Лорак опубликовала в Instagram пост, поблагодарив за теплый прием.
Вчера мы с вами были единым целым.Так звучит любовь…Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! – написала певица.
В комментариях поклонники выразили надежду, что скоро Ани Лорак анонсирует еще концерты в Украине.
Во время второго концерта в Одессе Ани Лорак исполнили свои самые популярные песни. Из украинских песен прозвучали "Розкажи", "Мрій, мрій про мене мрій", "Без тебе".
Зрители не хотели отпускать Ани Лорак, певица выходила на бис.
Любовь зрителей – самая большая защита, награда, охрана. Спасибо вам огромное, – сказала Ани Лорак
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