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Снова аншлаг и выход на бис: как прошел второй концерт Ани Лорак в Одессе (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 07:56
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Первые концерты Ани Лорак в Украине за семь лет прошли без провокаций. Вчера певица вновь выступила в одесском ночном клубе Itaka
Как прошел второй концерт Ани Лорак в Одессе
Как прошел второй концерт Ани Лорак в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Вчера состоялся второй концерт Ани Лорак в Одессе.Второй день подряд был sold out, несмотря на стоимость билетов от 1200 грн до 7750 грн. Украинские зрители вместе с певицей пели ее популярные песни.

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Перед вторым концерт Ани Лорак опубликовала в Instagram пост, поблагодарив за теплый прием.

Ани Лорак собрала полный зал в Одессе
Ани Лорак собрала полный зал в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Вчера мы с вами были единым целым.Так звучит любовь…Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! – написала певица.

В комментариях поклонники выразили надежду, что скоро Ани Лорак анонсирует еще концерты в Украине.

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/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

/ Фото: instagram.com/anilorak

Во время второго концерта в Одессе Ани Лорак исполнили свои самые популярные песни. Из украинских песен прозвучали "Розкажи", "Мрій, мрій про мене мрій", "Без тебе".

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Зрители не хотели отпускать Ани Лорак, певица выходила на бис.

Любовь зрителей – самая большая защита, награда, охрана. Спасибо вам огромное, – сказала Ани Лорак

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
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