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Антин Мухарский с молодой женой о сексе в публичных местах: Освящаем храмы и замки

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 16:14
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У каждой звездной пары есть какие-то супружеские хобби: путешествия, танцы и прочее. Вот и шоумен со своей женой имеют деликатное увлечение – заниматься сексом в исторических местах
Знаменитый шоумен назвал необычные места, где у них с супругой был секс.
Знаменитый шоумен назвал необычные места, где у них с супругой был секс. / Фото: AntinMykharskyi

Антин Мухарский, который недавно потерял отца, со своей женой искусствоведом Елизаветой Бельской признались, что любят экспериментировать в сексуальной жизни. И возбуждает их в этом, не поверите, искусство.

Более того, супруги называют свое развлечение "эротическим освящением".

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По словам Бельской, их особенно привлекают античные города, замки, дворцы, свежий воздух и природа.

Мы освятили Парфенон, замок Эжена в Стокгольме, храм Нимфеи в Турции. Много мест в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства, – объяснил телеведущий в программе "Світське життя" .

Антон Мухарский и Елизавета Бельская начали отношения с чистого листа.
Антон Мухарский и Елизавета Бельская начали отношения с чистого листа. / Фото: AntinMykharskyi

Еще Мухарский поделился, что их роман Лизой начинался совсем не с любви. Кстати, их разница в возрасте 19 лет. По словам артиста, сначала они вместе работали и поддерживали друг друга. И только потом начали сближаться.

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В то же время Антон отметил, что накануне этих отношений он сдал все анализы, потому что, по его словам, у него была "достаточно бурная предыдущая жизнь".

Вы берете меня как человека, который только ступает на путь новой семьи, поэтому вот моя справка. Резус-фактор, анализы того и того, количество гемоглобина, отсутствие инфекций в организме после бурной жизни, – рассказал Антон.

Телеведущий познакомился с будущей женой еще в 2011 году.
Телеведущий познакомился с будущей женой еще в 2011 году. / Фото: AntinMykharskyi

Кстати говоря, пара до сих пор называет друг друга на "вы", хотя с их венчания прошло уже несколько лет. По словам супругов, это помогает в семейной жизни, потому что "сложно поссориться с человеком, к которому уважительно относишься".

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Кратко о паре

Антон встречался с Елизаветой около шести лет, начиная с 2014 года. Они познакомились еще в 2011 году, тогда шоумен состоял в браке со Снежаной Егоровой.

Антин Мухарский рассказал о сексе с младшей на 19 лет женой.
Антин Мухарский рассказал о сексе с младшей на 19 лет женой.

Мухарский признался, что женщина помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с телеведущей. Он отметил, что с Лизой они обвенчались несколько лет назад в Украине, а расписались в Турции в 2020 году.

Напомним, что Егорова и Мухарский официально развелись в 2016 году. У них трое общих детей. Также у Антина есть еще двое детей от предыдущих отношений.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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