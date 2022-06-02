Антин Мухарский ушел из теробороны: военными делами должны заниматься военные

Шоумен Антин Мухарский рассказал "Зірковому шляху", почему принял решение уйти из территориальной обороны и теперь помогает Украине другими путями

Антин Мухарский объяснил, почему ушел из ТрО / Фото: instagram.com/antin_mukharskiy

Антин Мухарский, который ранее осудил свою бывшую жену-путинистку Снежану Егорову, как и многие его коллеги из украинского шоу-бизнеса, в первые недели войны вступи в ряды территориальной обороны. Однако, после непродолжительной службы все же сложил оружие.

Мой личный опыт показал, что военными делами должны заниматься военные, – заявил шоумен в интервью "Зірковому шляху".

По слова шоумена, его неопытность в военном деле могла стоить кому-то жизни. Мухарский рассказал, что в один из дней на службе он вместе с побратимами попал в неприятную ситуацию.

Реклама

Так, на посту шоумен принял машину, которая двигалась по трассе, за вражескую ДРГ и открыл огонь. Позже оказалось, по словам актера, что автомобиль принадлежал СБУ и ехал на спецзадание. После "промаха" шоумена жал серьезные разговор с начальством и он покинул пост.

ВСУ спросили, кто я по военной профессии, я ответил, что музыкант военных оркестров. Ну и сказали: "П***йте зарабатывать деньги для армии", – смеясь, рассказал Мухарский.

Сейчас Мухарский отправился с концертами в США – так, по его мнению, он может принести куда больше пользы, чем с оружием в руках. На выступлениях артист собирает средства на нужды украинской армии.

Реклама

Ранее дочь Снежаны Егоровой резко высказалась в адрес Антина Мухарского.