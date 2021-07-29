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Анжелика Рудницкая о концерте ко Дню независимости Украины: Мне и "Территории А" никто не звонил

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
29 июля, 17:38
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Меньше месяца осталось до Дня независимости Украины и концерта, на котором выступят 30 легендарных украинских групп. Однако до сих пор имена артистов неизвестны
Анжелика Рудницкая высказалась о концерте ко Дню независимости Украины
Анжелика Рудницкая высказалась о концерте ко Дню независимости Украины / Фото: instagram.com/anzhelikarudnytska

После того как Green Grey исключили из концерта ко Дню Независимости Украины, в Офисе президента объяснили, что артисты этой группы некорректно высказали свою позицию о законе о государственном языке. Это спровоцировало волну обсуждений и предположений, что на мероприятии должны звучать лишь украинские песни. Однако, как оказалось, не позвали не только исполнителей, которые поют на русском языке, но и тех, у кого есть украиноязычные песни. Одной из них стала певица и президент "Территория А" Анжелика Рудницкая.

Изданию "КП в Украине" Анжелика Рудницкая рассказала, что несмотря на ее вклад в развитие украинской музыки, ей не поступало предложений принять участие в концерте.

Мне или "Территории А" никто не звонил. Если говорить о моем вкладе и "Территории А" в развитие украинской музыки и телевидения, то здесь нечего обсуждать. Это наталкивает на не очень оптимистичные мысли, – сказала Анжелика.

Певица также отметила, что не отслеживает, как проходит подготовка ко Дню независимости, но поддерживает, что в этот день должна звучать украинская музыка. По мнению артистки, в каждом из трех десятилетий можно выбрать десять знаковых фигур.

Но нужно понять, не "скурвились" ли артисты до этого момента, и потом формировать концерт. Если человек презирает страну – я не говорю о нарушении законов, речь идет о моральных принципах, игнорирует то, что происходит в Украине, – ему не место на таком концерте. Я знаю, что Тараса Петриненко пригласили, меня это порадовало. Его давно не звали на подобные мероприятия.

"Территория А" – это первый украинский телевизионный хит-парад клипов. В свое время "Территория А" сделала популярными таких артистов, как "Аква Вита", "Фантом 2", "The Вйо", Юрко Юрченко и других.

Артисты "Территории А" Игорь Добрянский ("Ван Гог"), солистка"Аква Вита", Юрий Юрченко
Артисты "Территории А" Игорь Добрянский ("Ван Гог"), солистка"Аква Вита", Юрий Юрченко / Фото: facebook.com/TerytoriaA

Многие из лидеров хит-парада до сих пор являются топовыми украинскими артистами, как, например, Ирина Билык, Green Grey и Александр Пономарев.

Ранее мы раскрыли, кто выйдет на сцену грандиозного шоу ко Дню Независимости.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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