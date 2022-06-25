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Арестович в гостях у Дурнева познакомился с Боней и предложил наградить "Миссис Крым" орденом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 16:00
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Два краша большинства украинских девушек наконец-то встретились! Алексей Дурнев и Алексей Арестович вместе посмеялись над абсурдными историями россиян
Алексей Арестович в гостях у Алексея Дурнева посмеялся над рашистами
Алексей Арестович в гостях у Алексея Дурнева посмеялся над рашистами / Фото: Скриншот из видео

Даже во время войны украинцы не теряют свой оптимизм и чувство юмора ведь впереди нас ждет только победа. Поднять боевой дух зрителям решил король троллинга Алексей Дурнев, который без стеснений высмеивает провальную армию РФ.

Телеведущий пригласил в свое шоу "Дурнев смотрит сторис" любимчика всех украинок – Алексея Арестовича. Встреча двух Алексеев получилась очень забавной. Вместе они посмотрели и прокомментировали все то, что сейчас постят в своих соцсетях пророссийские блогеры.

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Первой "жертвой" стала светская львица Виктория Боня. На глаза Арестовича и Дурнева попало видео, в котором россиянка пожаловалась на то, что ее выгнали с Каннского кинофестиваля. Тогда экс-телеведущая пришла на красную дорожку в мужском костюме и с усами, а на ее клатче была надпись: "Войны не было бы, если бы мужчины могли рожать".

Скриншот из видео

Арестович признался, что ранее он даже не знал о существовании Бони. С россиянкой политик "познакомился" в начале войны, когда представители блогера написали ему в личные сообщения.

Она мне написала или кто-то из ее представителей. Типа: "Алексей, давайте вместе остановим войну". Сейчас я понимаю всю глубину этого предложения, – пошутил Арестович о намерениях Бони.

Попала "под раздачу" и экс-супруга рэпера Guf Айза Долматова. В своих Instastories исполнительница пожаловалась на то, что с началом санкций в РФ с каждым днем становится все дороже и дороже покупать продукты – цены ростут каждый день.

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Скриншот из видео

Она между прочем тоже занимается антироссийской деятельностью. Ты мне решил показать галерею храбрых людей, которые борются с режимом Путина как могут, – пошутил Арестович.

Кроме того, политик предложил вручить Айзе орден за то, что она показывает правду о том, что творится в России. Арестович даже позвонил Министру обороны Алексею Резникову с просьбой обратить внимание на такое "движение сопротивления".

Скриншот из видео

Не обошлось без скандальной обладательницы титула "Миссис королева красоты Крым-2022". После получения короны Ольга Валеева столкнулась с волной хейта в социальных сетях из-за большого количества пластических операций на лице.

Дурнев отметил, что Ольга уроженка Полтавы, которая бросила родную страну и поддержала оккупацию. В то время, как Арестович заступился за девушку и тоже предложил вручить ей госнаграду.

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В Крыму тоже действует активный "рух опору". Знаете почему? Потому что полтавчанка не могла выиграть конкурс в Крыму. Это же диверсия. Куда смотрит ФСБ? У вас под носом полтавчанка выигрывает конкурс красоты, а потом тонет крейсер "Москва", – в шутку сказал политик.

Ранее мы рассказывали, как Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов Скабееву и Соловьева.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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