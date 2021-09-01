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Арсен Мирзоян чуть не поплатился репутацией на съемках (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 сентября, 14:20
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Супруг Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян снялся в 40-серийном ситкоме "Люся Интерн". Участие в проекте едва не стоило певцу его репутации любящего супруга
Арсен Мирзоян и Римма Зюбина на съемках "Люся Интерн"
Арсен Мирзоян и Римма Зюбина на съемках "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба

Зрители телеканала "Украина" уже увидели несколько серий ситкома "Люся Интерн". Впереди еще много забавных историй, неожиданных сюрпризов и появление знаменитых гостей, среди которых будет певец Арсен Мирзоян, который уже успел довести до слез актеров на съемках.

Я так осторожно отношусь к таким предложениям, но мне предложили сыграть самого себя. Поэтому я подумал: "Ну ладно, ничего не нужно выдумывать", – сказал Арсен.

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Однако съемки в сериале едва не стоили певцу репутации, так как по стране поползли слухи, что его застали в объятиях рыжеволосой актрисы!

Римма Зюбина в объятиях Арсена Мирзояна на съемках ситкома "Люся Интерн"
Римма Зюбина в объятиях Арсена Мирзояна на съемках ситкома "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба

В ответ Арсен Мирзоян только усмехнулся потому что это совсем не то, о чем сразу кто-то подумал. Мало того, его супруга, певица Тоня Матвиенко, в курсе, что происходило на съемках и кто такая – эта рыжеволосая актриса. Ведь именно у главной героини сериала "Люся Интерн", которую сыграла Римма Зюбина, такой цвет волос.

Мне было очень комфортно и очень легко, тем более что мы давно знакомы с Риммой Зюбиной, – сказал певец.

Смотрите 40-серийный ситком "Люся Интерн" в 18:00 с понедельника по четверг на телеканале "Украина":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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