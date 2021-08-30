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Арсен Мирзоян довел до слез актеров на съемках (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 августа, 17:38
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Супруг Антонины Матвиенко, певец Арсен Мирзоян принял участие в съемках нового сериала "Люся Интерн", в котором главную роль сыграла Римма Зюбина
Арсен Мирзоян на съемках сериала "Люся Интерн"
Арсен Мирзоян на съемках сериала "Люся Интерн" / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

На съемках нового 40-серийного ситкома "Люся Интерн", который выходит уже сегодня на телеканале "Украина" певец Арсен Мирзоян исполнил под гитару свой хит "А я лише хотів тебе привітати". Актеры и члены съемочной команды были так растроганы, что даже расплакались. Но дело было не только в музыке

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Как рассказали в новом выпуске 14-го сезона "Зіркового шляху" на телеканале "Украина", это был последний съемочный день. Команде совершенно не хотелось расходиться – на съемках царила нереально дружная атмосфера.

В прямой трансляции на Facebook Римма Зюбина запечатлила трогательный момент, когда у актеров были буквально "стеклянные глаза" от слез.

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О самых съемках Арсен Мирзоян тоже очень положительно отозвался.

Мне – очень комфортно, очень легко. Тем более что с Риммой мы вообще давно знакомы. Легко, – рассказал артист.

Напомним, что по сюжету, 50-летняя Люся Жук после 30 лет семейной жизни остается одна – ее супруг ушел к любовнице. Люся решает кардинально изменить свою жизнь и наконец-то осуществить мечту – пойти на интернатуру в медицинский. Теперь, когда супруг ушел, а дети уже выросли, самое время вернуться в медицину. И даже возраст не может стать помехой.

Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн"
Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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