Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Бьюти-выбор звезд

Лохан сказала "да"

Пьяный Билан

Зов ада. Отзывы

Шоу "Маска". Сезон 2

Интервью Калуша
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Арсен Мирзоян решил съехать от тещи – они с Тоней Матвиенко купили отдельную квартиру

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 11:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певец Арсен Мирзоян признается, что жить в доме с народной артисткой ему комфортно, но все же они с супругой решили приобрести собственное жилье
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко купили квартиру
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко купили квартиру / Фото: YouTube

Семья Арсена Мирзояна живет в большом доме вместе с детьми и тещей певца – Ниной Матвиенко. Но как признался Арсен в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", они вместе с супругой Тоней Матвиенко будут обустраивать собственное гнездышко.

Тем более, что жилплощадь пара уже приобрела.

Реклама

Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, ремонт еще не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но я говорю, что нам здесь очень комфортно живется, и Нину всегда есть на кого оставить. И самое главное, мне кажется, что Нина Митрофановна общается с внучкой. Нина вдыхает в нее новую жизнь. И им так весело, в саду гуляют, ходят, – поделился на телеканале "Украина" Арсен Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян переезжают от Нины Матвиенко
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян переезжают от Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ведущий программы Даниэль Салем не удержался от пикантного вопроса о том, когда у Арсена и Тони бывает интим, ведь в доме они живут не одни.

Мы занимаемся, когда никого нет дома. А это, я тебе скажу, довольно часто. Такая у нас семья, что кто-то на гастролях, кто-то еще где-то. Это первое. Во-вторых, здесь три этажа. Короче, можно… – говорит Мирзоян.

Смотрите, как Даниэль Салем ходил в гости к Тоне Матвиенко и Арсену Мирзояну:

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять