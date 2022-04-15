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ART Оборона в действии! MONATIK посвятил новый трек украинским героям

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 12:44
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Новая песня MONATIK напоминает нам, что настоящие герои – не персонажи комиксов, а наши украинские бойцы ВСУ и территориальной обороны

Украинский музыкант Дмитрий Монатик продолжает вести борьбу на музыкальном фронте. И хотя певец отменил все концерты до окончания войны, он продолжает создавать музыку.

Новый трек музыканта посвящен нашим защитникам и волонтеры, которые доказали, что они настоящие герои

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Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и тд. Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными, – презентовал песню Монатик.

Строчки из песни уже звучат, как хит и вселяют еще больше веры в победу Украины:

Hush crusher!
Перемога вже наша!
Україна
Ніколи не впаде на коліна!

Hush crusher!
Перемога вже наша!
Ти мене хотіла, але пізно зрозуміла!

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Как рассказал исполнитель, на обложке песне изображен родной брат девушек из арт-отдела команды Монатика, который погиб на войне, защищая независимость и суверенитет Украины.

Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку, – рассказал о новой композиции певец.

По словам Монатика, все средства, полученные от монетизации трека на различных платформах, будут направлены на помощь украинской армии.

Напомним, ранее группа THE HARDKISS выпустила актуальный трек "Як ти?"

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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