Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 📆 100 дней войны 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственный дуэт на стихи Шевченко (видео)

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 13:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Композицию вдохновленную стихотворением выдающегося поэта Тараса Шевченко "Думи мої, думи мої" артисты презентуют в 100 день войны, 100 день, исполненный болью, грустью и надеждой на нашу победу
Артем Пивоваров и Надя Дорофеева исполнили песню на стихи Тараса Шевченко
Артем Пивоваров и Надя Дорофеева исполнили песню на стихи Тараса Шевченко / Фото: пресс-служба

Неожиданный музыкальный дуэт сложился у Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Недавно музыкант записал пронзительный трек со Златой Огневич, а на этот раз в рамках своего проекта "Твои песни, мои ноты" спел вместе с Дорофеевой.

Вместе с песней исполнители представили клип в черно-белых цветах, где звучат два современных голоса Украины, объединенные творчеством, музыкой и надеждой на светлое будущее.

Реклама

На чувственную музыкальную композицию вдохновили строчки выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. Строки, пронизанные печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле, в наше время приобрели особый смысл.

В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" Надя Дорофеева рассказала, как была создана эта пронзительная композиция. Из-за войны в Украине музыкантам пришлось работать на расстоянии.

Реклама

Идею дуэта Артем предложил мне около полугода назад. Недели две до начала войны мы встретились и решили, какой эту песню сделаем. А потом началась война… Мы не успели приступить к работе, но наконец записали этот дуэт: Тема, находясь в Украине, я – на португальской студии во время благотворительных гастролей в Европе. Было сложно творить вместе на расстоянии, но мы успешно справились, – рассказала певица.

А вот Артем Пивоваров признался, что чувствует после написания новой песни и почему сейчас его проект со стихами украинских поэтов приобрел особое значение.

Наша жизнь сейчас полна испытаний. Мы постоянно находимся в окружении своих мыслей, с которыми бывает нелегко. Но мы должны осознавать, что нужны своей стране при любых обстоятельствах. Украина – наша Берегиня, любящая и принимающая нас, своих детей, со всеми сложностями и внутренними переживаниями. И мы так же всегда льнем к матери, потому что она живет внутри нас, – поделился исполнитель с читателями сайта "Сегодня".

Также сейчас украинцы пересматривают новый клип фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука хита "Обійми", снятый на руинах в Харькове.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять