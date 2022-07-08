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Артем Пивоваров о личной трансформации и новой версии украинской песни "Ой на Горі"

Интервью
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8 июля, 13:21
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В интервью "Сегодня" певец рассказал осознание чего к нему пришло во время полномасштабной войны. А также какое желание загадал на день рождения и где записывает песни
Артем Пивоваров презентовал новую песню в рамках проекта “Твої вірші, мої ноти”
Артем Пивоваров презентовал новую песню в рамках проекта “Твої вірші, мої ноти” / Фото: Коллаж: Сегодня

Культурный проект Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" нашел отклик в сердцах украинцев. Композиция, вдохновленная стихотворением выдающегося поэта Тараса Шевченко Думи мої, думи мої", которую певец записал с Надей Дорофеевой прослушали в YouTube уже почти 7 миллионов раз. До сих пор в трендах видеохостинга и дуэт со Златой Огневич. Чувственная композиция "До весни", которую музыканты презентовали в конце апреля, до сих пор в ТОП-60 среди самых популярных музыкальных видео.

Сегодня же Артем Пивоваров представляет новое видение известной украинской певицы "Ой на Горі". Это первая народная песня, получившая новую интерпретацию в проекте "Твої вірші, мої ноти". После "перерождения" в Pivovarov Production изменился даже посыл: оригинальная версия пронизана печалью, новая же – полна света и надежды.

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Работа описывает общую для большинства современных украинцев картину. Действительность, в которой миллионы семей были вынуждены развестись и почувствовать боль потери. В настоящее время каждый из нас проходит "трансформацию". Понятие "семьи" становится более обширным и духовным, ведь это не только кровные узы. Семья – это и те люди, которые имеют общие ценности, мечту и цель и объединяются ради ее достижения, – делится Артём.

Какую трансформацию прошел Пивоваров?

Во время войны певец осознал: борясь за независимость, украинцы перешли в новую фазу. Которая, по словам Артема, называется "взаимозависимостью". Нация показала миру свое единство. Также к Пивоварову пришло понимание того, что нельзя откладывать что-либо на потом.

Все, что мы раньше планировали на годы вперед, должны реализовывать здесь и сейчас. Это необходимо, чтобы делать счастливым себя и людей, которых любишь, доверяющих тебе, твоим мыслям и песням. Поэтому мы работаем в усиленном режиме, делаем благотворительные концерты в Украине и за ее пределами, собираем средства для поддержки нашей страны. Сейчас мы очень активно занимаемся творчеством и ежемесячно выпускаем особые релизы, не забывая о культурном фронте,- рассказал "Сегодня" Артем.

Где записывает песни Артем Пивоваров?

В первые месяцы войны артист записывал песни на западе Украины, где находился вместе со своей командой. Сначала Артем не брался за музыку вообще, потому что сердце и мысли были заняты событиями в стране. Певец постоянно следил за новостями и ждал сообщения о том, что можно возвращаться домой. Когда же понял, что эта война будет долгой, Пивоваров с командой начали ездить играть для военных.

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Тогда я убедился, что музыка имеет силу, и моя поддержка важна. И если я могу вдохновлять военных, это, скорее всего, необходимо и другим людям, которые сейчас находятся в тяжелом положении. Поэтому я снова начал активно писать песни и делал это везде, постоянно находясь в творческом процессе. Сейчас я в Киеве и могу погружаться в мир музыки в студии когда есть возможность. Мы ведь продолжаем волонтерить и помогать нашим защитникам, – подытожил композитор.

Артём Пивоваров на съемках видео "Ой на Горі". Фото: менеджмент артиста

Недавно, 28 июня, Артему Пивоварову исполнился 31 год. Особых празднований певец не устраивал. Он просто провел этот день в кругу близких, благодаря Вселенной и рядом людям за возможность проживать эти моменты.

Желание загадал, но уверен, оно у нас сейчас одно на всех. Так что пусть это желание сбудется как можно быстрее, – поделился с "Сегодня" Пивоваров.

Раньше мы рассказывали, что MamaRika представила черно-белое видео на новую песню.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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