Ашион о расистском скандале с министром Ткаченко: Он не просто поступил некрасиво, это позор

В интервью программе "Зірковий шлях" Каролина Ашион рассказала, как себя чувствовала после встречи с Александром Ткаченко и почему решилась подать публичной огласке историю, которая случилась несколько лет назад

Каролина Ашион прокомментировала скандал с Александром Ткаченко / Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua, facebook.com/karolina.ashion

Этим летом украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины Александра Ткаченко в расизме. По словам телеведущей, инцидент произошел, когда Ткаченко был еще гендиректором одного из телеканалов .Тогда телеведущая хотела пройти кастинг на утреннее шоу, ей Ткаченко отказал из-за цвета кожи. Ашион отметила, что во время случайной встречи на одном из летних фестивалей, уже находясь на посту министра культуры, Ткаченко не стал извиняться перед ней за свое поведение

Как призналась телеведущая в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" что после этой встречи она плакала в отеле номера и рассказать эту историю решилась не сразу.

Говорю, что на самом деле я сделаю все, чтобы все об этом знали. Он не просто поступил некрасиво, это позор! И если этому надо будет посвятить остаток своей жизни, то я готова это сделать. Потому что если человек, занимает столь высокий пост в государстве, так думает – ну что-то здесь не то. Это не очень хороший знак, – сказала Каролина Ашион

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Каролина Ашион / Фото: facebook.com/karolina.ashion

Тот пост сразу поднял волну шумихи в СМИ! А кое-кто начал даже требовать отставки министра с якобы расистскими взглядами. Александр Ткаченко не стал игнорировать публикацию Каролины. Министр культуры и информационной политики отметил, что в то время не занимался кастингом и расистом он себя не считает. Вскоре конфликт стих.

Я всегда смотрел и видел (так есть и до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное, – писал Ткаченко. – Я – за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать.

Скриншот: Facebook

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