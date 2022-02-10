Автомобиль Сергея Бабкина попал в серьезное ДТП: супруга артиста рассказала о случившемся

Супруга Сергея Бабкина Снежана дала эксклюзивный комментарий сайту "Сегодня", в котором рассказала подробности аварии, случившейся вечером 8 февраля

Автомобиль Бабкиных попал в ДТП

В ДТП попала не только Мисс Украина Вселенная Анна Неплях, но и автомобиль музыканта Сергея Бабкина. Авария произошла в Харькове, а за рулем находился личный водитель артиста.

О случившемся Бабкин написал на своей странице в Instagram.

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У нашей семьи есть водитель Саша, он с нами уже много лет, возит меня, моих детей. Вчера вечером он привёз меня домой после студии и возвращался к себе домой. Стоял на светофоре. Сзади в него врезается Хонда. Сашину Тойоту унесло на другой конец улицы. В Хонде сидел НЕ ТРЕЗВЫЙ водитель, вы это можете увидеть в конце видео, – рассказал музыкант.

В видео присутствует ненормативная лексика.

По словам артиста, на место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Водителя Бабкина сразу же забрали в больницу с травмой головы.

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Пока ждали следственную группу, скорая забрала Сашу в больницу зашивать голову. Вместо себя, на месте ДТП, Саша оставил своего друга. Вскоре друг позвонил и говорит: "Сань, у меня такое ощущение, что меняют пьяного водителя на трезвого!", – поделился в публикации Бабкин.

После возвращения на место ДТП, водителю Бабкина дали подписать документ, в котором не было указано имя виновника аварии.

Скриншот

О том, как сейчас обстоят дела с поиском преступника и как себя чувствует водитель авто мы спросили у супруги музыканта Снежаны Бабкиной.

Актриса заявила, что им удалось установить данные виновника ДТП, но пока его поиски продолжаются. Водитель Бабкиных уже пришел в норму, а вот автомобиль семье придется заменить.

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Водитель в норме, но голова зашита, а глаз пока не открывается. Наша машина уже не подлежит ремонту, – сказала Снежана.

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Напомним, что впереди Сергея Бабкина ждет участие в телешоу "Игры талантов", где он посоревнуется с Лилией Ребрик.