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Автор хита Гуси впервые рассказал о психическом расстройстве: Не разговаривал и не выходил из дома

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 15:11
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Антон Вельбой признался, что несколько месяцев не могу выйти из дома и не хотел есть. Постепенно состояние артиста стало лучше
Антон Вельбой признался, что пил антидепрессанты и не мог выйти из дома
Антон Вельбой признался, что пил антидепрессанты и не мог выйти из дома / Фото: instagram.com/a.wellboy

Антон Вельбой, он же WELLBOY, стал популярным после того, как страна услышала его песню "Гуси". Сейчас он работает на стройке и живет в общежитии. В Instagram парень показывает свою жизнь такой, какая она есть и не стыдится этого.

В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" он также поделился личным – несколько месяцев Антон страдал из-за расстройства. Врачи называют это расстройством психического здоровья.

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WELLBOY испытывал трудности в выборе, он не ел, потому что не знал, что ему нужно купить.

Мы должны были встретиться с папой, папа звонит, говорит: "Алло, где ты там, я уже на Дворце спорта. А я не могу выйти из общежития и дойти", – вспоминает Вельбой.

Антон Вельбой / Скриншот из YouTube

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Антон не говорит, как точно звучал его диагноз, но вспоминает, что когда за ним приехали родители, то он уже почти не вставал и ни с кем не общался. Тогда и стало понятно – без психиатра из этой пропасти парня не вытащить.

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Сейчас Вельбой признается – если бы не понимание родителей и не их поддержка – точно не выбрался.

Мы потихоньку выходили во двор сначала. Я не говорил вообще, два слова в день говорил. Мне не хотелось есть всегда. Я брал гитару. Телефон отключил, выбросил вообще, – рассказал артист.

Те месяцы теперь Антону кажутся годами. Но он точно помнит, когда ему стало лучше:

Мама ведет, говорит: "Пошли на поле сходим. Березовый сок попьем". Говорю: "Ну погнали". Мы начинаем обнимать деревья просто. Класс... И так потихоньку начав я приходить в себя. Это все не без антидепрессантов.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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