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"Бабушка собирала крошки хлеба": заплаканная Даша Астафьева рассказала о военных буднях в Киеве

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23 марта, 16:30
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Певица осталась в столице и ежедневно помогает защитникам города и всем нуждающимся, чем может
Даша Астафьева рассказала, как чистит картошку и раздает деньги старикам во время войны
Даша Астафьева рассказала, как чистит картошку и раздает деньги старикам во время войны / Фото: instagram.com/da_astafieva, instagram.com/nat_vanka

Многие украинские знаменитости, с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, сменили род деятельности. Кто-то присоединился к терробороне, кто-то собирает гуманитарку, а кто-то помогает на кухне.

Певица и модель Даша Астафьева занимается волонтерством и готовит еду для защитников в разных районах Киева. Артистка дала интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Україна 24", где рассказала о самых горьких моментах непростых военных будней.

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По словам Даши, она часто делится деньгами с нуждающимися. Недавно Астафьева встретила на улице бабушку, которая выбирала крошки хлеба из кормушки. Рассказывая об этом, певица не сдержала слез.

Раздаю бабушкам, дедушкам деньги. Потому что очень много страшных историй наблюдаю, – делится Даша Астафьева в интервью.

Спит Даша, прячась в укрытиях, засыпает в 3-4 часа утра. Она очень переживает из-за историй людей, своими глазами видевших смерть родных или тех, кто был вынужден покинуть свой дом.

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Напомним, что ранее Даша Астафьева поставила на место Регину Тодоренко, которая молчит о войне. В то время, как российские солдаты уничтожают города Украины, одесситка развлекает свою аудиторию контентом про одежду.

Мы также писали, что Астафьева разнесла в прах российский шоу-бизнес, поддерживающий безумие Путина.

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