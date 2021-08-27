Бджілка уже не та: Алина Гросу выпустила новую версию своего самого известного хита (голосование)

Песня "Бджілка 2.0" звучит по-новому – здесь есть что-то от хип-хопа и Арианы Гранде. Видео с live-выступления Алина Гросу опубликовала сегодня в соцсетях. То есть новый трек артистка уже исполнила на концерте.
Я очень ценю песню "Бджілка". Конечно, бывало, меня злило то, что постоянно просили и просят ее спеть, но уже давно смирилась с ее назначением в моей жизни. Обновленная "Бджілка" — это совершенно новый взгляд на смысл песни, на аранжировку, – рассказала о премьере Алина Гросу.
Она добавила, что давно вынашивала идею сделать песню кардинально другой. Что ж, ей это удалось.
GROSU – БДЖІЛКА 2.0
Поклонникам Гросу новый трек очень понравился. В комментариях – только восторг.
- "Песня просто огонь! Ты очень крутая!"
- "Нача пчелка дорогая. Песня – пушка!"
- "Песня реально очень сильно понравилась"
- "Понравилось. Энергично, современно, красиво! Так держать! Особенно понравилось, что по-украински"
Предлагаем вспомнить первую "Бджілку" и проголосовать за лучшую версию трека.
Алина Гросу (GROSU) – Бджілка
Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":
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