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Бджілка уже не та: Алина Гросу выпустила новую версию своего самого известного хита (голосование)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 августа, 13:14
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Песне "Бджілка" уже 22 года и с ней у многих ассоциируется имя Алины Гросу. Сегодня певица выпустила более современный трек с тем же названием
Алина Гросу представила новую версию песни "Бджілка" - смотрите видео
Алина Гросу представила новую версию песни "Бджілка" - смотрите видео / Фото: Скриншот из видео

Песня "Бджілка 2.0" звучит по-новому – здесь есть что-то от хип-хопа и Арианы Гранде. Видео с live-выступления Алина Гросу опубликовала сегодня в соцсетях. То есть новый трек артистка уже исполнила на концерте.

Я очень ценю песню "Бджілка". Конечно, бывало, меня злило то, что постоянно просили и просят ее спеть, но уже давно смирилась с ее назначением в моей жизни. Обновленная "Бджілка" — это совершенно новый взгляд на смысл песни, на аранжировку, – рассказала о премьере Алина Гросу.

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Она добавила, что давно вынашивала идею сделать песню кардинально другой. Что ж, ей это удалось.

GROSU – БДЖІЛКА 2.0

Поклонникам Гросу новый трек очень понравился. В комментариях – только восторг.

  • "Песня просто огонь! Ты очень крутая!"
  • "Нача пчелка дорогая. Песня – пушка!"
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Скриншот youtube.com

  • "Песня реально очень сильно понравилась"
  • "Понравилось. Энергично, современно, красиво! Так держать! Особенно понравилось, что по-украински"

Скриншот youtube.com

Предлагаем вспомнить первую "Бджілку" и проголосовать за лучшую версию трека.

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Алина Гросу (GROSU) – Бджілка

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Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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