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Белорус Евгений Сморигин восхищен украинским народом: Я не ожидал, что будет именно так!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 16:06
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Белорусский актер Евгений Сморигин, который давно живет в Украине, проникся сплоченностью украинского народа и заверил врага, что Украину не победить
Евгений Сморигин выразил восхищение украинским народом
Евгений Сморигин выразил восхищение украинским народом / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Украинцы как никогда объединились за эти девятнадцать дней войны. Мужество и взаимовыручка нашего народа покоряет людей со всего мира.

Восхитился украинским духом и актер Евгений Сморигин. Он белорус, который давно живет в Украине, но за годы своей жизни в стране даже не мог предположить какими сплоченными могут быть украинцы.

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Я хочу обратиться к тем людям, которые напали в данным момент на Украину, вы знаете, мне кажется у вас нет никаких шансов. Благодаря вам украинцы настолько объединились в один большой кулак! Все люди, кто раньше ссорились, ругались, родственники годами не разговаривали, соседи не здоровались – все это было стерто в один момент, все люди объединились в одно целое, – сказал актер.

Сморигин привел в пример историю, которая случилась с ним и его женой на днях. Как рассказал актер, на днях он с супругой пошел в магазин, куда привезли хлеб и выдавали его по 3 буханки на руки. И что поразило Сморигина, многие покупатели стали раздавать свой хлеб тем, кому его не хватило.

Вы не представляете этот дух объединения! Я не ожидал, что будет именно так! Это потрясающая нация, потрясающая страна! Ни у какого врага не будет ни одного шанса победить, это великие люди! – восхитился украинцам белорус.

Мы верим, что все будет хорошо. И вскоре мы все сможем обнять своих родных и вместе праздновать победу.

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Напомним, Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Подполковник Литун Андрей - командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб, защищая Родину и прикрывая побратимов. Ценой своей жизни спас от плена и гибели более тысячи украинских бойцов. За личное мужество ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

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