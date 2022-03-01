"Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей": Ника Белоцерковская вступилась за украинцев

Сегодня мы писали, что жена Сергея Жигунова поддержала украинцев, но также не можем оставить без внимания тот факт, что встала на сторону Украины и звезда инстаграм Ника Белоцерковская.
Известный блогер, в прошлом одна из ближайших подруг Ксении Собчак, открыто осудила военное вторжение Путина в Украину и заявила, что она на стороне украинцев.
"Я впервые сегодня проснулась с ощущением того, что, скорее всего, больше никогда не смогу вернуться домой. Я впервые в своей жизни столкнулась с абсолютным и беспримесным злом. Это СТРАШНО перекрывает все мои предыдущие страшно. И такого СТРАШНО я раньше не знала. Мне пишут в комментариях – не разжигайте! Согласна, разжигать уже поздно. Все эти стенания в социальных сетях теперь кажутся настолько несоразмерными с тем, что сейчас происходит снаружи, что мозг мой отказывается маркировать это реальностью. Уверена, и вам это чувство теперь тоже отлично знакомо.
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Вы спрашиваете: Ника, что делать?
Это я знаю. Давайте, сейчас сплетем венки из ромашек, навертим бумажных журавликов и запустим их ввысь, звонко крикнув "Мы хотим Мирного Неба!". Но небу похуй. Потому что один, немолодой и уставший от жизни мужчина, заскучавший от абсолютной власти, которую ему 22 года нёс в клюве его покорный народ, решил и поверил, что он и есть это небо. Я вчера пыталась понять, что у него в голове. С очень простой целью – действительно ли он сможет нажать на кнопку "выключить человечество". Смотрела кучу интервью с ним. Последние – жуткие.
Он уже обращается с экранов не к людям, а сразу напрямую к истории. Напрямую, из под километрового слоя земли. И он ничего не боится. Ему хорошо и тепло в его бункере, так близко от преисподней. И он, действительно, с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей, считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность, И ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он, правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя.
ВЕСЬ МИР СЕЙЧАС СТАЛ УКРАИНОЙ.
И, что история, к которой он обращается, отказалась с ним говорить, даже, если ему придётся убрать всех свидетелей с этой планеты – она промолчит.
Не он сейчас меняет историю.
Её меняет сейчас Украина.
И это сама история послала нахуй его "русский корабль".
А ответ на вопрос "что же делать" очень простой. Каждый должен сделать свой выбор.
Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей, которым я подарила жизнь. И я никогда, никому, даже в мыслях, не дам право эту жизнь у них отнимать.
Я С ТОБОЙ, УКРАИНА!"
Мы благодарим Нику Белоцерковскую за ее позицию!
Также напомним, ранее призывал россиян одуматься продюсер Александр Роднянский.
В то же время и западные звезды поддерживают Украину в связи с вторжением России, всячески помогают и призывают Путина закончить это безумие.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.