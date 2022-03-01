"Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей": Ника Белоцерковская вступилась за украинцев

Популярный кулинарный блогер, писательница и женщина, острая на словцо – Ника Белоцерковская – открыто осудила вторжение России в Украину

Ника Белоцерковская вступилась за украинцев / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Сегодня мы писали, что жена Сергея Жигунова поддержала украинцев, но также не можем оставить без внимания тот факт, что встала на сторону Украины и звезда инстаграм Ника Белоцерковская.

Известный блогер, в прошлом одна из ближайших подруг Ксении Собчак, открыто осудила военное вторжение Путина в Украину и заявила, что она на стороне украинцев.

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"Я впервые сегодня проснулась с ощущением того, что, скорее всего, больше никогда не смогу вернуться домой. Я впервые в своей жизни столкнулась с абсолютным и беспримесным злом. Это СТРАШНО перекрывает все мои предыдущие страшно. И такого СТРАШНО я раньше не знала. Мне пишут в комментариях – не разжигайте! Согласна, разжигать уже поздно. Все эти стенания в социальных сетях теперь кажутся настолько несоразмерными с тем, что сейчас происходит снаружи, что мозг мой отказывается маркировать это реальностью. Уверена, и вам это чувство теперь тоже отлично знакомо.

Вы спрашиваете: Ника, что делать?

Это я знаю. Давайте, сейчас сплетем венки из ромашек, навертим бумажных журавликов и запустим их ввысь, звонко крикнув "Мы хотим Мирного Неба!". Но небу похуй. Потому что один, немолодой и уставший от жизни мужчина, заскучавший от абсолютной власти, которую ему 22 года нёс в клюве его покорный народ, решил и поверил, что он и есть это небо. Я вчера пыталась понять, что у него в голове. С очень простой целью – действительно ли он сможет нажать на кнопку "выключить человечество". Смотрела кучу интервью с ним. Последние – жуткие.

Он уже обращается с экранов не к людям, а сразу напрямую к истории. Напрямую, из под километрового слоя земли. И он ничего не боится. Ему хорошо и тепло в его бункере, так близко от преисподней. И он, действительно, с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей, считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность, И ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он, правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя.

ВЕСЬ МИР СЕЙЧАС СТАЛ УКРАИНОЙ.

И, что история, к которой он обращается, отказалась с ним говорить, даже, если ему придётся убрать всех свидетелей с этой планеты – она промолчит.

Не он сейчас меняет историю.

Её меняет сейчас Украина.

И это сама история послала нахуй его "русский корабль".

А ответ на вопрос "что же делать" очень простой. Каждый должен сделать свой выбор.

Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей, которым я подарила жизнь. И я никогда, никому, даже в мыслях, не дам право эту жизнь у них отнимать.

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Я С ТОБОЙ, УКРАИНА!"

Ника Белоцерковская / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Мы благодарим Нику Белоцерковскую за ее позицию!

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Также напомним, ранее призывал россиян одуматься продюсер Александр Роднянский.

В то же время и западные звезды поддерживают Украину в связи с вторжением России, всячески помогают и призывают Путина закончить это безумие.