Беременна или показалось? TARABAROVA показала округлившийся живот (фото)

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова выступила на одном из мероприятий перед детьми и будущими мамами

Светлана Тарабарова беременна третьим ребенком? / Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая выпустила пронзительный трек, выступила на мероприятии в киевской клинике "Охматдит". Фото и видео появились в ее Instagram-аккаунте и в соцсетях украинской телеведущей Соломии Витвицкой.

Для мероприятия артистка выбрала яркий костюм: кофту-тунику с поясом и широкие красные штаны. И то ли это лишь визуальный эффект и такой ракурс, либо Светлана в ожидании третьего малыша?

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Скриншот: Facebook

А вот и видео с этого же мероприятия, на котором Светлана активно танцует и обнимается с гостями, что вызывает сомнения по поводу "интересного" положения артистки.

При этом, в последнее время в Instagram артистка постит фото и видео, на которых она позирует в довольно объемных нарядах. Беременные женщины довольно часто носят объемные вещи, чтобы скрыть свой живот.

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Скриншот: Instagram

У Светланы Тарабаровой и ее супруга, Алексея Бондаря, есть двое общих детей – сын Иван, который родился в сентябре 2018 года, а также дочь Мария – девочка появилась на свет в сентябре 2020 года.

Напомним, Светлана Тарабарова доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.