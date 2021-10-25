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Беременна ли Кухар на самом деле? Реакция соцсетей на признание балерины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 13:57
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Вчера на шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар ошарашила присутствующих своим заявлением. Теперь все думают, что она ждет ребенка
Почему все думают, что Екатерина Кухар беременна
Почему все думают, что Екатерина Кухар беременна / Фото: YouTube

В восьмом эфире танцевального шоу Екатерина Кухар прокомментировала выступление Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и Александром Прохоровым. В своей речи балерина сказала фразу, которая шокировала всех присутствующих в зале:

И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что жду ребенка (Екатерина говорила по-украински и сказала "при надії". – Ред.)

Смотрите, как это было:

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Сегодня в соцсетях зрители шоу активно обсуждают, на самом ли деле Екатерина Кухар беременна. Некоторые предполагают, что она неправильно выразилась, кто-то поздравляет ее с беременностью. А сама Екатерина не спешит комментировать собственные слова.

  • "Я правильно поняла, Кухар беременна?"
  • "Через девять месяцев узнаем"

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Это скорее всего игра слов. Мне показалось, что она это сказала о надежде, что пара будет лучше танцевать"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

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  • "Катя, вы беременны? Вы не пошутили?"
  • "Обожаю и поздравляю с беременностью"
  • "Поздравляем вас с таким чудом. Дети это прекрасно"

Скриншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, что вчера танцевальный проект покинула еще одна пара. В восьмом эфире участники танцевали втроем – к ним присоединились хореографы "Танці з зірками".

В минувшую субботу также состоялась премьера самого загадочного шоу страны – "Маска" – в котором показали семь новых персонажей и раскрыли одного из них. Подробнее – в нашем материале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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