Беременна ли Кухар на самом деле? Реакция соцсетей на признание балерины

В восьмом эфире танцевального шоу Екатерина Кухар прокомментировала выступление Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и Александром Прохоровым. В своей речи балерина сказала фразу, которая шокировала всех присутствующих в зале:
И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что жду ребенка (Екатерина говорила по-украински и сказала "при надії". – Ред.)
Смотрите, как это было:
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Сегодня в соцсетях зрители шоу активно обсуждают, на самом ли деле Екатерина Кухар беременна. Некоторые предполагают, что она неправильно выразилась, кто-то поздравляет ее с беременностью. А сама Екатерина не спешит комментировать собственные слова.
- "Я правильно поняла, Кухар беременна?"
- "Через девять месяцев узнаем"
- "Это скорее всего игра слов. Мне показалось, что она это сказала о надежде, что пара будет лучше танцевать"
- "Катя, вы беременны? Вы не пошутили?"
- "Обожаю и поздравляю с беременностью"
- "Поздравляем вас с таким чудом. Дети это прекрасно"
Напомним, что вчера танцевальный проект покинула еще одна пара. В восьмом эфире участники танцевали втроем – к ним присоединились хореографы "Танці з зірками".
В минувшую субботу также состоялась премьера самого загадочного шоу страны – "Маска" – в котором показали семь новых персонажей и раскрыли одного из них. Подробнее – в нашем материале.
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