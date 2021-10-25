Беременна ли Кухар на самом деле? Реакция соцсетей на признание балерины

Вчера на шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар ошарашила присутствующих своим заявлением. Теперь все думают, что она ждет ребенка

Почему все думают, что Екатерина Кухар беременна / Фото: YouTube

В восьмом эфире танцевального шоу Екатерина Кухар прокомментировала выступление Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и Александром Прохоровым. В своей речи балерина сказала фразу, которая шокировала всех присутствующих в зале:

И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что жду ребенка (Екатерина говорила по-украински и сказала "при надії". – Ред.)

Смотрите, как это было:

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Сегодня в соцсетях зрители шоу активно обсуждают, на самом ли деле Екатерина Кухар беременна. Некоторые предполагают, что она неправильно выразилась, кто-то поздравляет ее с беременностью. А сама Екатерина не спешит комментировать собственные слова.

"Я правильно поняла, Кухар беременна?"

"Через девять месяцев узнаем"

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

"Это скорее всего игра слов. Мне показалось, что она это сказала о надежде, что пара будет лучше танцевать"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

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"Катя, вы беременны? Вы не пошутили?"

"Обожаю и поздравляю с беременностью"

"Поздравляем вас с таким чудом. Дети это прекрасно"

Скриншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, что вчера танцевальный проект покинула еще одна пара. В восьмом эфире участники танцевали втроем – к ним присоединились хореографы "Танці з зірками".

В минувшую субботу также состоялась премьера самого загадочного шоу страны – "Маска" – в котором показали семь новых персонажей и раскрыли одного из них. Подробнее – в нашем материале.

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