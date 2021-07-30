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Беременная и полуобнаженная: Ольга Сумская показала свое архивное фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 11:09
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Знаменитая украинская актриса родила вторую младшую в 2002 году. Тогда она приняла участие в нежной фотосессии, еще будучи беременной. У актрисы есть две дочери – Антонина и Анна
Ольга Сумская показала своей архивное фото во время второй беременности
Ольга Сумская показала своей архивное фото во время второй беременности / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая ранее показала семь стильных образов, решила поностальгировать и поделилась нежным фото в соцсети. Фото, которое было сделано 19 лет назад, актриса опубликовала в Instagram.

2002 год, беременна Аней, – подписала снимок Ольга.

Архивное фото Ольги Сумской, 2002 год
Архивное фото Ольги Сумской, 2002 год / Фото: instagram.com/olgasumska

Фото прокомментировали коллеги и поклонники Ольги. Они написали десятки комплиментов актрисе:

  • Какая прекрасная, – написала актриса Наталка Денисенко.
  • Непревзойденная, как всегда, – отметила ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик.

Актриса Анна Кошмал оставила множество смайликов с глазами в виде сердечек.

Скриншот: Instagram

В комментариях остальные подписчики отметили, что Ольга почти не изменилась с того времени. Одна из подписчиц написала, что думала, будто это свежее фото, на что Ольга ей ответила: "Я была бы счастлива...". К слову, ранее Ольга Сумская не раз заявляла, что хотела бы иметь еще детей.

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, родилась в 1990 году. Ее отец – первый супруг Ольги, актер Евгений Паперный. Ольга и Евгений поженились в 1987 году, но через четыре года они развелись. Второй супруг Ольги – актер Виталий Борисюк, от которого Сумская родила дочь Анну.

Напомним, Ольга Сумская показала себя в 16 лет.

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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