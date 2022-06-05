Беременная Регина Тодоренко поселилась на Бали: "Я могу показаться сумасшедшей"

Телеведущая совсем скоро во второй раз станет мамой. Очевидно, она будет рожать не на России

Регина Тодоренко объяснила, почему уехала на остров Бали / Фото: t.me/todorenkoregina

В мае "голубка мира" Регина Тодоренко исподтишка уехали из Москвы . Позже оказалось, что она отправилась на Бали, где отвлекается от проблем и проводит терапию с животными. Очевидно, что телеведущая пока не планирует возвращаться в страну-агрессора. Более того, высока вероятность, что ее роды пройдут именно на острове.

В Instagram Тодоренко опубликовала новые фото с острова, где она позирует вместе со своим сыном (наверное, фотографировал их Влад Топалов). Регина написала, что ее семья сейчас в ожидании появления нового человека на свет.

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Регина Тодоренко с сыном Михаилом / Фото: t.me/todorenkoregina

Очень хотим встретиться с малышом. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверное, у каждого на Земле есть место силы. Для меня это остров Бали, где я чувствую себя умиротворенной и целостной, – объяснила телеведущая.

Регина Тодоренко отметила, что сейчас самая главная для нее задача – сохранить и вырастить жизнь внутри себя. Поэтому каждый день она пытается начинать с благодарностей, медитации, плавания и йоги.

Кроме того, Регина поделилась, где она хотела бы рожать на Бали:

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Наверное, для кого-то я могу показаться сразу сумасшедшей, но когда я увидела ванную в номере (гостиницы, – Ред.), то захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может быть, я просто начала слышать свое тело, – добавила телеведущая.

Отметим, что за эти месяцы войны Регина Тодоренко так и не решилась высказать свою гражданскую позицию. Она лишь повторяла о "примирении народов" и о том, как ей тяжело. Впоследствии звезда неожиданно представила песню, в которой "попрощалась" со своими родителями.

Многие звезды украинского шоубиза осудили уроженку Одессы за молчание. Однако ее экс-коллега Светлана Тарабарова не стала критиковать телеведущую.