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Беременная Регина Тодоренко поселилась на Бали: "Я могу показаться сумасшедшей"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 12:09
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Телеведущая совсем скоро во второй раз станет мамой. Очевидно, она будет рожать не на России
Регина Тодоренко объяснила, почему уехала на остров Бали
Регина Тодоренко объяснила, почему уехала на остров Бали / Фото: t.me/todorenkoregina

В мае "голубка мира" Регина Тодоренко исподтишка уехали из Москвы . Позже оказалось, что она отправилась на Бали, где отвлекается от проблем и проводит терапию с животными. Очевидно, что телеведущая пока не планирует возвращаться в страну-агрессора. Более того, высока вероятность, что ее роды пройдут именно на острове.

В Instagram Тодоренко опубликовала новые фото с острова, где она позирует вместе со своим сыном (наверное, фотографировал их Влад Топалов). Регина написала, что ее семья сейчас в ожидании появления нового человека на свет.

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Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Регина Тодоренко с сыном Михаилом / Фото: t.me/todorenkoregina

Очень хотим встретиться с малышом. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверное, у каждого на Земле есть место силы. Для меня это остров Бали, где я чувствую себя умиротворенной и целостной, – объяснила телеведущая.

Регина Тодоренко отметила, что сейчас самая главная для нее задача – сохранить и вырастить жизнь внутри себя. Поэтому каждый день она пытается начинать с благодарностей, медитации, плавания и йоги.

Кроме того, Регина поделилась, где она хотела бы рожать на Бали:

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Наверное, для кого-то я могу показаться сразу сумасшедшей, но когда я увидела ванную в номере (гостиницы, – Ред.), то захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может быть, я просто начала слышать свое тело, – добавила телеведущая.

Отметим, что за эти месяцы войны Регина Тодоренко так и не решилась высказать свою гражданскую позицию. Она лишь повторяла о "примирении народов" и о том, как ей тяжело. Впоследствии звезда неожиданно представила песню, в которой "попрощалась" со своими родителями.

Многие звезды украинского шоубиза осудили уроженку Одессы за молчание. Однако ее экс-коллега Светлана Тарабарова не стала критиковать телеведущую.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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