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Беременная Регина Тодоренко внезапно уехала из России без семьи: "Поставила на паузу все, что пугает"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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24 мая, 09:24
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Телеведущая, которая родом из Одессы, продолжает закрывать глаза на войну в Украине, развязанную РФ и ездить на...курорты
Регина Тодоренко на последних месяцах беременности покинула Москву
Регина Тодоренко на последних месяцах беременности покинула Москву / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial, instagram.com/reginatodorenko

Да-да Регина Тодоренко уехала на отдых на Бали. За эти месяцы кровопролитной войны телеведущая так и не решилась высказать свою гражданскую позицию. Она лишь позиционировала себя "голубкой мира" и повторяла о "примирении народов". А потом звезда решилась записать песню, в которой "попрощалась" со своими родителями.

В Instastories Тодоренко, как ни в чем не бывало, делится с подписчиками подробностями своего релакса. Вместо того, чтобы призывать к прекращению войны и наконец-то отречься от жизни и карьеры в стране-агрессоре, она рассказывает, как отвлекается от проблем и проводит терапию с животными.

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Скриншот Instagram

Вероятно, Регина улетела на остров без мужа Влада Топалова и сына. Ведь на фото звезда появляется без семьи.

Тодоренко призналась, что на курорте она находит время, чтобы разобраться с мыслями в голове. Возможно, телеведущая таки переосмыслит свое замалчивание войны в Украине.

Скриншот Instagram

За время путешествия понимаешь, что съемки за границей – не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и услышать свои мысли, – написала Регина.

Отметим, что 31-летняя Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Она намекнула, что, вероятно, будет рожать второго ребенка на Бали. Как отметила телеведущая, это отличное место для появления малыша на свет.

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Скриншот Instagram

Напомним, что родные и некоторые друзья Тодоренко с начала войны находились в Одессе, о чем она сама рассказывала в своем Instagram. Но телеведущая так и не осмелилась осудить путинистов за нападение на свою Родину.

Многие звезды украинского шоубиза осудили украинку за молчание. В частности, Алексей Дурнев прокомментировал ситуацию с Региной.

В то же время Вера Брежнева уехала из РФ и сейчас помогает волонтерам в Польше и отказывается выступать для россиян.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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