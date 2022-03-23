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Безумные, зашоренные, глупые: Астафьева разнесла в прах российский шоу-бизнес, поддерживающий безумие Путина

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23 марта, 12:09
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Певица Даша Астафьева не стала молчать о той клоунаде, которая сейчас происходит в российском шоу-бизнесе
Певица осудила российских звезд, поддерживающих безумие Путина
Певица осудила российских звезд, поддерживающих безумие Путина / Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда украинской эстрады Даша Астафьева за период войны, которую развязала Россия против Украины, сменила род деятельности: светская жизнь и творчество остались в миной жизни, а сейчас артистка всеми силами помогает ВСУ. Сегодня все обсуждают новое интервью Даши Астафьевой, в котором она рассказала о волонтерстве и жизни в условиях войны. Также она прошлась по российскому шоу-бизнесу, который превратился в цирк, поддерживающий своего главного клоуна Путина с кровью украинских людей на руках.

Даша Астафьева осудила шабаш звезд в "Лужниках", которые стали рупором рашистской пропаганды, и все то безумие, которые сейчас постоянно транслируется в РФ от известных людей.

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Даша Астафьева пообщалась с Наташей Влащенко
Даша Астафьева пообщалась с Наташей Влащенко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Я какое-то время еще говорила, что в каждой стране есть плохие люди, но так, как Россия реагирует на это все, какие они все безумные, зашоренные, просто глупые. Этот Михалков со своими птицами, бл*дь, я не могу просто поверить, это же абсурд! Эти артисты, которые, бл*дь, выступают под нацистскими знаками! <> Кадыров, который ищет Степана Бандеру. Ну как! Лукашенко, который рассказывает, что его отец умер во время войны, а он 54-го года рождения. Ну как? Это что, блин, клоунада какая-то? Это все было бы смешно, если бы не умирали люди.

Интервью Даши Астафьевой Наташе Влащенко смотрите далее в видео.

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Мы, как и миллионы украинцев, разделяем чувства Даши Астафьевой. Мы также продолжаем верить в ВСУ и нашу скорую победу. Уверены, рашисты вскоре будут выбиты с нашей земли.

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