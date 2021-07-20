Билеты на концерты Басты, Лорак и Лободы в Украине почти распроданы, несмотря на высокие цены

В следующем месяце в Украину приедут с концертами три артиста, которые живут и работают в России. Украинцы неоднозначно реагируют на их предстоящие выступления

Ани Лорак, Светлана Лобода и Баста выступят в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bastaakanoggano

В последний месяц лета в клубах Одессы состоятся три концерта – Ани Лорак, Светланы Лободы и Басты, на новости о приезде которого уже отреагировала публика. Как оказалось, билеты на их концерты уже практически распроданы. При этом, стоимость билета не маленькая и стартует от 1000 гривен.

Для рэпера Басты это будет уже не первый приезд в Украину за лето. С тех пор как российскому артисту отменили запрет на въезд в Украину, он рад выступить для своих украинских поклонников. В то же время некоторые активисты до сих пор против того, чтобы он выступал здесь. На сайте Ibiza Beach Club можно увидеть, что цена билетов варьируется от 1000 до 7000 гривен.

В середине августа там же собирается выступить Светлана Лобода, которая давно живет в России. После 2014 года концерты звезды начали бойкотировать в Украине и с тех пор она перестала приезжать.

А днями позже, в клубе Itaka выступит Ани Лорак – певица даст два концерта. Артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт впервые за семь лет.

При этом, организатором концерта певицы выступает Артем Вознюк. Еще в 2012 году в соцсетях он делал провокационные заявления и писал, что будет "гнать нациков". По крайней мере об этом пишет общественник Сергей Стерненко в Facebook.

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве:

Ранее телеведущий Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак коллаборанткой и раскритиковал ее предстоящие концерты.