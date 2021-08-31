Билык после развода призналась, что устала от нестабильности в отношениях

В июле этого года украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, официально развелись

Ирина Билык ответила на вопрос о личной жизни / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Инициатором расставания стала сама певица, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.

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Ирина Билык сейчас редко говорит о личной жизни, но отвечая на вопросы поклонников в InstaStories, певица решила не игнорировать эту тему. Один из поклонников поинтересовался, не устала ли Ирина быть сильной и почти всегда одинокой.

Если честно, очень устала от нестабильности в отношениях, но уверена, что мое время еще впереди, – призналась певица.





Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова:

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка.

Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

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Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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