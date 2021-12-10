Билык вспомнила роман с Коляденко: "О наших свиданиях знала вся полиция города"

Недавно Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном, а накануне в прямом эфире телеканала "Украина" она представила новый клип на песню "Мне нравится".
Романтическая композиция сразу вызывает вопрос – неужели сердце известной блондинки снова занято?
Мне не нравится, когда артисты после развода говорят: "Ни с кем не вижусь, не встречаюсь – никому не нужна". Если ты никому не нужна, значит, ты такая женщина. Скажу откровенно, мне часто пишут интересные СМС, типа: "Пришли фото со съемок", но, думаю, надо знать, кому слать, а кому нет. Так что буду присматриваться и все-таки замуж еще выйду – я вам обещаю! – рассказала Ирина Билык в программе "Ранок з Україною".
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Кроме того, звезда вспомнила всех бывших мужчин и рассказала о некоторых самых ярких свиданиях. А среди всех выделила своего третьего мужа – Диму Коляденко, который сделал ей предложение в туалете.
О наших свиданиях знала вся полиция города – все знали, где я живу и с кем встречаюсь. Но эти дни, часы остаются самыми лучшими в моей жизни. Дима – самый искренний и щедрый мужчина! Даже сейчас он дарит мне больше подарков, чем все бывшие вместе, – призналась Билык.
И несмотря на то, что с момента разрыва отношений с Коляденко прошло 15 лет, артисты до сих пор поддерживают тесную связь.
Мы встречаемся еженедельно. Мы лучшие друзья. Даже в интервью Дима говорит, что у него только 2 близких человека – первая жена и самую любимую, – смеясь, прокомментировала Билык в эфире телеканала "Украина".
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням, в 6:30, на телеканале "Украина".
Ранее Дима Коляденко признался, почему он все же не женился на Ирине Билык.