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Билык вспомнила роман с Коляденко: "О наших свиданиях знала вся полиция города"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 16:53
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Звезда призналась, ходит ли на свидания после недавнего развода, и намекнула на отношения с бывшим возлюбленным
Ирина Билык поделилась воспоминаниями об отношениях с Коляденко
Ирина Билык поделилась воспоминаниями об отношениях с Коляденко / Фото: Instagram, instagram.com/bilyk_iryna

Недавно Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном, а накануне в прямом эфире телеканала "Украина" она представила новый клип на песню "Мне нравится".

Романтическая композиция сразу вызывает вопрос – неужели сердце известной блондинки снова занято?

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Мне не нравится, когда артисты после развода говорят: "Ни с кем не вижусь, не встречаюсь – никому не нужна". Если ты никому не нужна, значит, ты такая женщина. Скажу откровенно, мне часто пишут интересные СМС, типа: "Пришли фото со съемок", но, думаю, надо знать, кому слать, а кому нет. Так что буду присматриваться и все-таки замуж еще выйду – я вам обещаю! – рассказала Ирина Билык в программе "Ранок з Україною".

Ирину Билык и Диму Коляденко связывают непростые отношения
Ирину Билык и Диму Коляденко связывают непростые отношения / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, kolyadenkodima_official

Кроме того, звезда вспомнила всех бывших мужчин и рассказала о некоторых самых ярких свиданиях. А среди всех выделила своего третьего мужа – Диму Коляденко, который сделал ей предложение в туалете.

О наших свиданиях знала вся полиция города – все знали, где я живу и с кем встречаюсь. Но эти дни, часы остаются самыми лучшими в моей жизни. Дима – самый искренний и щедрый мужчина! Даже сейчас он дарит мне больше подарков, чем все бывшие вместе, – призналась Билык.

И несмотря на то, что с момента разрыва отношений с Коляденко прошло 15 лет, артисты до сих пор поддерживают тесную связь.

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Мы встречаемся еженедельно. Мы лучшие друзья. Даже в интервью Дима говорит, что у него только 2 близких человека – первая жена и самую любимую, – смеясь, прокомментировала Билык в эфире телеканала "Украина".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням, в 6:30, на телеканале "Украина".

Ранее Дима Коляденко признался, почему он все же не женился на Ирине Билык.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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