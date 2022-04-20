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Бл*ть, а так хотелось в Воронеж: Бедняков, Дантес и другие звезды жестко высмеяли запрет на въезд в Россию

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 17:42
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Многим украинским артистам, которые открыто выступают против войны и осуждают Кремль и рашистов, запретили въезд в РФ на 50 лет. Впрочем, селебретис не очень то и расстроились...
Украинские звезды отреагировали на запрет въезжать в россию до 2072 года
Украинские звезды отреагировали на запрет въезжать в россию до 2072 года / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/biedniakov

В перечне "неугодных России" знаменитостей оказались Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Антон Птушкин и многие другие украинские актеры, блогеры, ведущие и т.д. Наверное, наши селебретис также "несут какую-то угрозу Кремлю" indecision

Мы собрали реакцию украинских звезд на запрет въезжать в страну-агрессора до 2072 года.

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Андрей Бедняков

В Instagram телеведущий опубликовал саркастический текст. Он высмеял российскую пропаганду и прокомментировал попадание в "черный список России".

Вышел я, клоун непонимающий, из центра принятия кокаина. Взял немного себе и гупикам, которых мы в аквариуме учим разносить вирусы. На улице детям снова раздали оружие. Очередную бабушку, за сегодня, силой забирают в автозак..снова не смогла выговорить "паляниця". А вон мужика бьют просто за то, что он похож на Достоевского…Обычная среда. Ладно, побегу я…тем более сегодня Байден и Джонсон приезжают. Будут лично раздавать нам, блогерам продажным, по 20 тысяч $ за пост. Наличкой! А ещё мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет...бл*ть, а я так хотел в Воронеж на лето, – иронически написал Андрей.

Антон Птушкин

Тревел-блогер родом из Луганска решил лаконично прокомментировать бессмысленный запрет на въезд в РФ. В Twitter он написал: "Короче, выпуска о Поволжье не будет".

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Ян Гордиенко

Блогер из Краматорска тоже попал под запрет. Но, очевидно, такое известие его очень развеселило и побудило сделать вот такое тематическое фото:

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Владимир Дантес

Раньше певец попал в список врагов россии, а теперь ему запретили посещать диктаторскую страну. Артист не стал много говорить, он просто послал рашистов вслед за их уже уничтоженным военным кораблем.

Скриншот Instagram

Ну, что же это происходит. Сначала объявляли врагом РФ, потом запретили въезд в эту страну… Та идите нах*й, – иронически произнес музыкант.

Мило Сивацкая

Звезда сериала "Гранд" гордится тем, что попала в этот список:

Знаете, такая группка собралась очень талантливых и крутых людей, что я думаю сильно плакать никто не будет, – смеясь, сказала актриса.

Скриншот Instagram

Также она опубликовала мемное фото в Instastories.

Скриншот Instagram

Напомним, что ранее в Сети уже обсуждали список с именами неугодных путинистам украинских артистов. Тогда певица Надя Дорофеева заявила, что гордится быть среди этих людей.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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