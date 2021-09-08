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Блогер Саша Пустовит объяснила, почему соврала о разводе в интервью Маше Ефросининой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 14:18
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Саша Пустовит – известный украинский блогер-миллионник. Долго время, по ее словам, девушка создавала "идеальную картинку" в Instagram, но не замечала проблем в реальной жизни
Саша Пустовит призналась, выйдет ли ее интервью у Маши Ефросининой
Саша Пустовит призналась, выйдет ли ее интервью у Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Пустовит рассталась с супругом Игорем через два дня после того, как побывала на интервью у Маши Ефросининой. Во время четырехчасовой беседы девушка даже не намекнула на то, что в ее с супругом отношениях все далеко не так идеально. Интервью так и не вышло, а Саша объяснила, почему.

Во время беседы с Эктором Хименесом-Браво Саша призналась, что долго создавала картинку в соцсетях, где "все было идеально". По словам девушки, она всегда стремилась думать о хорошем.

Возможно, в этом была загвоздка: я показывала, что все хорошо, верила в это, но не обращала внимание на моменты, которые нужно решить. Я всегда была за семью, за своего мужа, что у нас все отлично, идеально, так должно быть у всех и смотрите, какие мы молодцы..., – говорит Саша.

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По словам Пустовит, еще во время интервью Маша Ефросинина заметила, что Саша говорит неправду о семьей и отношениях с супругом.

Через два дня после записи интервью девушка объявила о разводе с супругом. Тогда Маша была очень удивлена, о чем сообщила в Instagram. Но, по словам Саши, позже они встретились и договорились записать новое интервью, где на этот раз Саша расскажет всю правду.

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Саша и Игорь Пустовит были вместе в течение пяти лет, у пары двое общих сыновей.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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