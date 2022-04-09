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Блогер Ян Гордиенко вызверился на рашистов из-за обстрела родного Краматорска

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 09:13
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23-летний парень в очередной раз отметил свою ненависть к российским извергам, которые убивают невинных людей
Ян Гордиенко отреагировал на ракетный удар по Краматорску
Ян Гордиенко отреагировал на ракетный удар по Краматорску / Фото: Instagram

8 апреля путинская армия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске "Точкой-У". В это время там находились тысячи мирных людей, ожидавших эвакуации. В результате обстрела погибли 50 человек, среди которых пятеро детей.

Блогер-миллионник Ян Гордиенко родом из Краматорска. Он не смог умолчать о этом кровавом преступлении, которое совершили захватчики.

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В Instastories Ян отметил, что у него "нет слов, чтобы описать всю ненависть, которую он испытывает к этим подонкам". Также Гордиенко признался, что его родные до сих пор находятся в Краматорске.

Нет слов, чтобы описать всю ненависть, которую я испытываю к этим подонкам. Определенное количество моих близких сейчас в Краматорске все еще. Это самая циничная методика от РФ по дискредитации местных властей. В воскресенье губернатор Донецкой области заявил, что всем нужно эвакуироваться. Вот именно тогда они ударили по самому большому скоплению людей, желающих эвакуироваться. Ненавижу!, – высказался блогер.

Скриншот Instagram

Отметим, что после удара по Краматорску рашистские пропагандисты начали сообщать, что они "работают по скоплению боевиков ВСУ". Вскоре они удалили сообщения и начали обвинять в ударе Украину. Ян также прокомментировал и это:

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Сразу после взрыва пропагандистские помойки начали публиковать подобные публикации. Теперь уже все удалили. Что, неправильный брифинг от руководства был? – написал блогер.

Скриншот Instagram

Кратко о Яне Гордиенко

Ян Гордиенко, известный как YanGo. На его YouTube-канал подписано 4,6 млн человек, а в Instagram – 3,2 млн. Блогер активно ведет информационную войну и освещает правду о зверствах армии РФ. Кстати, у него много фанатов из страны-агрессорки. Впрочем, из-за промытых мозгов Яну до них трудно достучаться.

После начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году семья Гордиенко была вынуждена переселиться в Киев. Сейчас же он находиться в столице Украины и отмечает, что "война пришла в его дом уже во второй раз".

Кстати, после удара по Краматорску западные политики требуют более жестко наказать Кремль.

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Напомним, ранее телеведущий Андрей Бедняков показывал, во что оккупанты превратили Мариуполь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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