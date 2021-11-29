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Блогера Софию Стужук захейтили за вульгарный образ на дне рождения сына: Мама выглядит как дорогая бл**ь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 17:09
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Популярный блогер и многодетная мама всегда производит фурор в Сети своими откровенными кадрами и постами. И даже день рождения ее сына прошел не без скандала
Софию Стужук затравили из-за откровенного лука.
Софию Стужук затравили из-за откровенного лука. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

На этот раз Софию Стужук, которую подозревают в романе с Игорем Пустовитом, раскритиковали за вульгарный образ, который она продемонстрировала на вечеринке, посвященной дню рождения сына Дэвида. Так, на днях мальчику исполнилось шесть лет.

По этому случаю Стужук устроила громкий и роскошный праздник. На торжество она пришла в латексном комбинезоне черного цвета, который открывал ее обнаженную грудь.

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София Стужук устроила сыну праздник в космическом стиле.
София Стужук устроила сыну праздник в космическом стиле. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук с сыном Дэвидом.
София Стужук с сыном Дэвидом. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зона глубокого декольте и лицо Софии были оклеены блестками. Однако фолловеры звездной мамы решили, что такой образ не подходит для детского мероприятия.

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София Стужук с детьми.
София Стужук с детьми. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Для шестилетнего именинника и его друзей устроили празднование в космической тематике. Детей развлекали аниматоры, а родители имели возможность сделать фотосессию возле фотозоны.

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Поклонники Софии разделились на два лагеря: одни оценивают креативность мероприятия, и то как мама троих детей выглядела, другие считают, что образ девушки был пошлым и детям этого не стоило видеть:

  • Какой колхоз, блестки, лаковый комбез, шары нараспашку.
  • А это так модно, что мама сына выглядит как дорогая бл**ь? Вот это позорище. Видел бы это теперь ваш покойный муж, был бы в ужасе. И дети видят эту "красоту".
  • Боже, неужели столько нечестных знакомых и подруг? Возможно праздник и не плохой, но вид мамы отвратительный! Вываленная грудь – это жесть! Тем более на детском празднике!
  • Вроде бы все круто, но это детский день рождения. Можно хотя бы на детский праздник без сисек обнаженных?
  • Эти блестки какой-то ужас.
  • Тема дня рождения выбралась под костюм мамы.
  • БДСМ-вечеринка)
Фото: скриншот instagram/sofia_stuzhuk
Фото: скриншот instagram/sofia_stuzhuk

Кратко о блогере

София Стужук родилась 21 мая 1995 года в Севастополе. Училась в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко на юриста.

Сейчас девушка активно строит карьеру блогера. Также она воспитывает троих детей.

София Стужук и ее трое детей.
София Стужук и ее трое детей. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

В прошлом году София пережила смерть отца своих детей и экс-мужа Дмитрия Стужука. Он умер от коронавируса.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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