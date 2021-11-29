Блогера Софию Стужук захейтили за вульгарный образ на дне рождения сына: Мама выглядит как дорогая бл**ь

На этот раз Софию Стужук, которую подозревают в романе с Игорем Пустовитом, раскритиковали за вульгарный образ, который она продемонстрировала на вечеринке, посвященной дню рождения сына Дэвида. Так, на днях мальчику исполнилось шесть лет.
По этому случаю Стужук устроила громкий и роскошный праздник. На торжество она пришла в латексном комбинезоне черного цвета, который открывал ее обнаженную грудь.
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Зона глубокого декольте и лицо Софии были оклеены блестками. Однако фолловеры звездной мамы решили, что такой образ не подходит для детского мероприятия.
Для шестилетнего именинника и его друзей устроили празднование в космической тематике. Детей развлекали аниматоры, а родители имели возможность сделать фотосессию возле фотозоны.
Поклонники Софии разделились на два лагеря: одни оценивают креативность мероприятия, и то как мама троих детей выглядела, другие считают, что образ девушки был пошлым и детям этого не стоило видеть:
- Какой колхоз, блестки, лаковый комбез, шары нараспашку.
- А это так модно, что мама сына выглядит как дорогая бл**ь? Вот это позорище. Видел бы это теперь ваш покойный муж, был бы в ужасе. И дети видят эту "красоту".
- Боже, неужели столько нечестных знакомых и подруг? Возможно праздник и не плохой, но вид мамы отвратительный! Вываленная грудь – это жесть! Тем более на детском празднике!
- Вроде бы все круто, но это детский день рождения. Можно хотя бы на детский праздник без сисек обнаженных?
- Эти блестки какой-то ужас.
- Тема дня рождения выбралась под костюм мамы.
- БДСМ-вечеринка)
Кратко о блогере
София Стужук родилась 21 мая 1995 года в Севастополе. Училась в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко на юриста.
Сейчас девушка активно строит карьеру блогера. Также она воспитывает троих детей.
В прошлом году София пережила смерть отца своих детей и экс-мужа Дмитрия Стужука. Он умер от коронавируса.
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