Блогера Софию Стужук захейтили за вульгарный образ на дне рождения сына: Мама выглядит как дорогая бл**ь

Популярный блогер и многодетная мама всегда производит фурор в Сети своими откровенными кадрами и постами. И даже день рождения ее сына прошел не без скандала

Софию Стужук затравили из-за откровенного лука. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

На этот раз Софию Стужук, которую подозревают в романе с Игорем Пустовитом, раскритиковали за вульгарный образ, который она продемонстрировала на вечеринке, посвященной дню рождения сына Дэвида. Так, на днях мальчику исполнилось шесть лет.

По этому случаю Стужук устроила громкий и роскошный праздник. На торжество она пришла в латексном комбинезоне черного цвета, который открывал ее обнаженную грудь.

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София Стужук устроила сыну праздник в космическом стиле. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук с сыном Дэвидом. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Зона глубокого декольте и лицо Софии были оклеены блестками. Однако фолловеры звездной мамы решили, что такой образ не подходит для детского мероприятия.

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София Стужук с детьми. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Для шестилетнего именинника и его друзей устроили празднование в космической тематике. Детей развлекали аниматоры, а родители имели возможность сделать фотосессию возле фотозоны.

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Поклонники Софии разделились на два лагеря: одни оценивают креативность мероприятия, и то как мама троих детей выглядела, другие считают, что образ девушки был пошлым и детям этого не стоило видеть:

Какой колхоз, блестки, лаковый комбез, шары нараспашку.

А это так модно, что мама сына выглядит как дорогая бл**ь? Вот это позорище. Видел бы это теперь ваш покойный муж, был бы в ужасе. И дети видят эту "красоту".

Боже, неужели столько нечестных знакомых и подруг? Возможно праздник и не плохой, но вид мамы отвратительный! Вываленная грудь – это жесть! Тем более на детском празднике!

Вроде бы все круто, но это детский день рождения. Можно хотя бы на детский праздник без сисек обнаженных?

Эти блестки какой-то ужас.

Тема дня рождения выбралась под костюм мамы.

БДСМ-вечеринка)

Фото: скриншот instagram/sofia_stuzhuk

Фото: скриншот instagram/sofia_stuzhuk

Кратко о блогере

София Стужук родилась 21 мая 1995 года в Севастополе. Училась в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко на юриста.

Сейчас девушка активно строит карьеру блогера. Также она воспитывает троих детей.

София Стужук и ее трое детей. / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

В прошлом году София пережила смерть отца своих детей и экс-мужа Дмитрия Стужука. Он умер от коронавируса.

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