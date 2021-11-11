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Богиня секса: Даша Астафьева в "голом" боди похвасталась провокационными снимками (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 17:40
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Звезда Playboy не перестает вызывать восхищение у своих фолловеров в Instagram. В этот раз модель поделилась сексуальными снимками, сделанными во время отдыха в Каппадокии
Даша Астафьева снялась в новой горячей фотосессии в турецком городе.
Даша Астафьева снялась в новой горячей фотосессии в турецком городе. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева, которая недавно произвела фурор интимным фото для мужского глянца, запостила кадры из турецкого отеля, где она позирует в бассейне, сауне, ванной и хамаме.

Девушка демонстрирует свою красоту то обнаженной, то в бикини, то в халате и даже в элегантном вечернем платье.

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По словам 36-летней экс-солистки группы NikitA, она "получала удовольствие нон-стоп" от своего отдыха, от отеля и съемки.

Долгожданные выходные в идеальной компании – это Museum Hotel. Я впервые так влюбилась, и уже даже скучаю по этой уютной вилле. Двухэтажное пространство просто создано для того, чтобы получать удовольствие нон-стоп! А это я умею и люблю, – поделилась впечатлениями Астафьева.

Пост звезды набрал почти 22 тыс. лайков и более 100 комментариев менее чем за сутки.

Самый эффектный снимок Даши в бассейне в облегающем топе с принтом голого женского тела. Волосы девушка распустила и нанесла лёгкий мейк.

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Даша Астафьева позирует в топе в бассейне.
Даша Астафьева позирует в топе в бассейне. / Фото: instagram.com/da_astafieva

На другой фотографии Астафьева покрасовалась в черном облегающем платье. Она также позировала у бассейна.

Даша Астафьева позирует в вечернем платье.
Даша Астафьева позирует в вечернем платье. / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Следующее фото певица сделала в ванной. Она позировала совершенно голой. Также был кадр в сауне, где девушка прикрыла грудь и интимные места полотенцем.

Даша Астафьева позирует в ванной.
Даша Астафьева позирует в ванной. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева в сауне, прикрывается полотенцем.
Даша Астафьева в сауне, прикрывается полотенцем. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Завершающим фото было в помещении с бассейном, где Астафьева сфотографировалась в крошечном бикини на фоне окон.

Даша Астафьева позирует в купальнике.
Даша Астафьева позирует в купальнике. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники, конечно, не прошли мимо эстетических кадров и "засыпали" Дашу комплиментами:

  • Я все еще мечтаю, что вырасту и буду как Даша Астафьева, хотя мне почти 30.
  • Просто икона.
  • Даша Астафьева – это секс, в ассоциации, увидев ваши фото, только он, не иначе.
  • Дико красиво.
  • Богическая женщина.
  • Секс-символ.
  • Разврат по Астафиевски. Первый костюмчик улет.
  • Даша вы самая лучшая женщина в мире.
Фото: скриншот instagram/da_astafieva

Кратко о звезде

Даша Астафьева после окончания школы переехала из Днепропетровской области в Киев, где и познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году продюсер предложил девушке принять участие в "Фабрике звезд". Впоследствии Никитин создал группу Nikita, в состав которой вошли Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе – экс-участница группы A.R.M.I.A. Отметим, что в коллективе неоднократно сменялись солистки, но Даша оставалась его лидером.

Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе
Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе / Фото: Instagram

С 2017 года Астафьева занимается сольной карьерой модели, певицы и блогерши.

Интересно, что популярной артистка стала, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy.

Пять лет звезда встречалась с бизнесменом Артемом Кимом, подозреваемым в хищении государственных средств. В этом году пара объявила о разрыве отношений. По словам певицы, они остались друзьями.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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