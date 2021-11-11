Богиня секса: Даша Астафьева в "голом" боди похвасталась провокационными снимками (фото)

Даша Астафьева, которая недавно произвела фурор интимным фото для мужского глянца, запостила кадры из турецкого отеля, где она позирует в бассейне, сауне, ванной и хамаме.
Девушка демонстрирует свою красоту то обнаженной, то в бикини, то в халате и даже в элегантном вечернем платье.
По словам 36-летней экс-солистки группы NikitA, она "получала удовольствие нон-стоп" от своего отдыха, от отеля и съемки.
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Долгожданные выходные в идеальной компании – это Museum Hotel. Я впервые так влюбилась, и уже даже скучаю по этой уютной вилле. Двухэтажное пространство просто создано для того, чтобы получать удовольствие нон-стоп! А это я умею и люблю, – поделилась впечатлениями Астафьева.
Пост звезды набрал почти 22 тыс. лайков и более 100 комментариев менее чем за сутки.
Самый эффектный снимок Даши в бассейне в облегающем топе с принтом голого женского тела. Волосы девушка распустила и нанесла лёгкий мейк.
На другой фотографии Астафьева покрасовалась в черном облегающем платье. Она также позировала у бассейна.
Следующее фото певица сделала в ванной. Она позировала совершенно голой. Также был кадр в сауне, где девушка прикрыла грудь и интимные места полотенцем.
Завершающим фото было в помещении с бассейном, где Астафьева сфотографировалась в крошечном бикини на фоне окон.
Поклонники, конечно, не прошли мимо эстетических кадров и "засыпали" Дашу комплиментами:
- Я все еще мечтаю, что вырасту и буду как Даша Астафьева, хотя мне почти 30.
- Просто икона.
- Даша Астафьева – это секс, в ассоциации, увидев ваши фото, только он, не иначе.
- Дико красиво.
- Богическая женщина.
- Секс-символ.
- Разврат по Астафиевски. Первый костюмчик улет.
- Даша вы самая лучшая женщина в мире.
Кратко о звезде
Даша Астафьева после окончания школы переехала из Днепропетровской области в Киев, где и познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году продюсер предложил девушке принять участие в "Фабрике звезд". Впоследствии Никитин создал группу Nikita, в состав которой вошли Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе – экс-участница группы A.R.M.I.A. Отметим, что в коллективе неоднократно сменялись солистки, но Даша оставалась его лидером.
С 2017 года Астафьева занимается сольной карьерой модели, певицы и блогерши.
Интересно, что популярной артистка стала, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy.
Пять лет звезда встречалась с бизнесменом Артемом Кимом, подозреваемым в хищении государственных средств. В этом году пара объявила о разрыве отношений. По словам певицы, они остались друзьями.
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