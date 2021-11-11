София Ротару с дрожащей головой заставила волноваться фанатов: Паркинсон пробил (видео)

Поклонники легендарной исполнительницы очень волнуются за нее. Из-за этого в Сети часто пускают волну слухов о том, что у Ротару якобы серьезная болезнь

Сестра легендарной исполнительницы Софии Ротару опровергает слухи о ее болезни. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот

Несмотря на то, что сестра певицы Аурика Ротару опровергла слухи о болезни и заявила, что звезда "проживет еще долго", фанаты все же подозревают что-то нехорошее. Пользователей Сети испугало то, как у 74-летней звезды дрожала голова.

Такие кадры с народной артисткой сняли, когда она сидела в зрительном зале на вручении наград "Национальная легенда Украины". Кстати, тогда Ротару выиграла новую госнаграду в области музыки.

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Видео с певицей распространили в TikTok и Telegram-каналах. После этого фолловеры предположили, что, вероятно, это проявление болезни у Ротару. Однако были и версии об обычном волнении.

На кадрах видно, как исполнительница хита "Червона рута" сидела среди других зрителей, когда президент Украины Владимир Зеленский говорил на сцене.

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В один момент оператор показал, как София Ротару слушала главу государства. Она внимательно смотрела на сцену, но в то же время трясла головой из стороны в сторону.

Фото: Скриншот с видео

Однако дрожь прекратились когда артистка поднялась со своего места, начала улыбаться и приветствовать зрителей.

Фото: Скриншот с видео

Поклонники творчества Ротару предположили, что у исполнительницы тремор, который может быть симптомом болезни Паркинсона. В то же время другие фанаты отметили, что артистка выглядит просто великолепно в свои годы:

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У нее нервная и сложная жизнь удалась.

Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять в виде ингаляции. Отпускает.

София Ротару для своих лет выглядит прекрасно.

Ну возраст. Что такого?

Даже если и болезнь и пусть и старость..а как гордо сидит, а взгляд, а стать такая.. Всем здоровым и молодым только завидовать и брать пример.

Что-что, Паркинсона. Бедная.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Фото: Скриншот с Telegram-канала.

Ранее фаны также предполагали, что у артистки якобы развилась болезнь Паркинсона из-за видео выступления в Берлине. Тогда у певицы заметно тряслись пальцы и она едва удержала микрофон. Но это только предположения да и только.

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