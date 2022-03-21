Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнева в Польше

Синди с нами!

Джинни вышла замуж

Песня Серги

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Больной вопрос? Сумская оправдалась за дочь в России, которая молчит о войне

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 20:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ольга Сумская в новом интервью вступилась за Антонину Паперную, которая живет в РФ и до сих пор молчит о вторжении России в Украину
Ольга Сумская взялась отбелить репутацию дочери
Ольга Сумская взялась отбелить репутацию дочери / Фото: instagram.com/olgasumska

В Украине 26-й день идет война, которую Путин развязал против украинского народа. До сих пор не верится, что в XXI веке кто-то может начать войну, а кто-то может это безумие поддерживать. Сейчас молчание россиян и тех, кто живет в РФ, – это соучастие. Так, в связи с нежеланием высказаться, порцию критики получает актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской.

Напомним, несколько дней назад Дмитрий Ступка призвал Тоню Паперную к ответу, заявив, что молчать о войне сейчас – преступление. Ввиду того, какая порция хейта обрушилась на дочь, Ольга Сумская, которая в период войны потеряла мать, дала интервью КП в Украине и оправдалась за дочь.

Реклама

Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны – это последнее, чем могут заниматься украинцы, и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессоре, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину... Когда в октябре праздновали 88-летие мамы, ее бабушки, она сделала сюрприз и прилетела на один день, чтобы поздравить родного человека! Словно чувствовала, что это в последний раз... С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся, и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем!

Судя по реакции в Сети, такой ответ народной артистки в военное время вряд ли сильно склонит чашу весов в пользу Паперной. Ее муж актер Владимир Яглыч также молчит о российском вторжении и продолжает вести светскую жизнь, как будто ничего не происходит, занимаясь промоушеном нового фильма.

Яглыч и Глюкоза

Такое поведение лучше всяких слов свидетельствует о позиции.

Реклама

Также сегодня обсуждают новости о том, что Лорак, Лободу, Баскова и других артистов хотят лишить украинских наград.

Напомним, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять