Больной вопрос? Сумская оправдалась за дочь в России, которая молчит о войне

Ольга Сумская в новом интервью вступилась за Антонину Паперную, которая живет в РФ и до сих пор молчит о вторжении России в Украину

Ольга Сумская взялась отбелить репутацию дочери / Фото: instagram.com/olgasumska

В Украине 26-й день идет война, которую Путин развязал против украинского народа. До сих пор не верится, что в XXI веке кто-то может начать войну, а кто-то может это безумие поддерживать. Сейчас молчание россиян и тех, кто живет в РФ, – это соучастие. Так, в связи с нежеланием высказаться, порцию критики получает актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской.

Напомним, несколько дней назад Дмитрий Ступка призвал Тоню Паперную к ответу, заявив, что молчать о войне сейчас – преступление. Ввиду того, какая порция хейта обрушилась на дочь, Ольга Сумская, которая в период войны потеряла мать, дала интервью КП в Украине и оправдалась за дочь.

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Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны – это последнее, чем могут заниматься украинцы, и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессоре, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину... Когда в октябре праздновали 88-летие мамы, ее бабушки, она сделала сюрприз и прилетела на один день, чтобы поздравить родного человека! Словно чувствовала, что это в последний раз... С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся, и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем!

Судя по реакции в Сети, такой ответ народной артистки в военное время вряд ли сильно склонит чашу весов в пользу Паперной. Ее муж актер Владимир Яглыч также молчит о российском вторжении и продолжает вести светскую жизнь, как будто ничего не происходит, занимаясь промоушеном нового фильма.

Яглыч и Глюкоза

Такое поведение лучше всяких слов свидетельствует о позиции.

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