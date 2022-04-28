Больше не холостяк! Иракли Макацария обручился с 19-летней возлюбленной

Иракли Макацария долго оставался холостяком и даже пытался найти счастья на телевизионном проекте в Украине. Но все же ему удалось найти свою вторую половинку и теперь он готовится обменяться с ней кольцами у алтаря.
Продюсер сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа. Пару не смущает разница в возрасте в 17 лет и они счастливы друг с другом.
Романтическое предложение руки и сердца состоялось в кругу близких и друзей. Макацария организовал площадку с видом на город, украшенную воздушными шарами в виде сердец и огромной надписью "Marry me" (Выходи за меня – Ред.).
Далее по теме
Будущая невеста с радость надела на палец кольцо с огромным камнем и сказала "Да!". Стоит отметить, что на помолвочное кольцо Макацария не поскупился – россыпь бриллиантов с круглым центральным камнем впечатляет!
В конце торжества влюбленные отпустили в небо шары и вместе наслаждались праздничным салютом.
Напомним, что о романе Иракли и Лизы стало известно в апреле прошлого года. Где и как познакомились 19-летняя девушка и 36-летний бизнесмен неизвестно. Возлюбленная шоумена не активно ведет соцсети и редко делится подробностями личной жизни.
Ранее стало известно, что блогер Саша Бо во второй раз выходит замуж.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."