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Больше не холостяк! Иракли Макацария обручился с 19-летней возлюбленной

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 10:31
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Грузинский продюсер Иракли Макацария наконец-то нашел свою единственную и сделал ей романтическое предложение руки и сердца в кругу друзей
Иракли Макацария сделал предложение возлюбленной
Иракли Макацария сделал предложение возлюбленной

Иракли Макацария долго оставался холостяком и даже пытался найти счастья на телевизионном проекте в Украине. Но все же ему удалось найти свою вторую половинку и теперь он готовится обменяться с ней кольцами у алтаря.

Продюсер сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа. Пару не смущает разница в возрасте в 17 лет и они счастливы друг с другом.

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Скриншот – instagram.com/maqatsa

Романтическое предложение руки и сердца состоялось в кругу близких и друзей. Макацария организовал площадку с видом на город, украшенную воздушными шарами в виде сердец и огромной надписью "Marry me" (Выходи за меня – Ред.).

Скриншот – instagram.com/maqatsa

Будущая невеста с радость надела на палец кольцо с огромным камнем и сказала "Да!". Стоит отметить, что на помолвочное кольцо Макацария не поскупился – россыпь бриллиантов с круглым центральным камнем впечатляет!

Скриншот – instagram.com/maqatsa

В конце торжества влюбленные отпустили в небо шары и вместе наслаждались праздничным салютом.

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Скриншот – instagram.com/maqatsa
Скриншот – instagram.com/maqatsa

Напомним, что о романе Иракли и Лизы стало известно в апреле прошлого года. Где и как познакомились 19-летняя девушка и 36-летний бизнесмен неизвестно. Возлюбленная шоумена не активно ведет соцсети и редко делится подробностями личной жизни.

Ранее стало известно, что блогер Саша Бо во второй раз выходит замуж.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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