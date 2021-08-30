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Больше не вместе: НОТУ проведет Нацотбор на Евровидение самостоятельно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 августа, 11:43
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Телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество по выбору представителя Украины на международный конкурс "Евровидение"
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале
Нацотбор на Евровидение состоится в феврале / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Общественный вещатель принял решение проводить Национальный отбор на "Евровидение" самостоятельно, говорится на сайте телеканала СТБ.

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Об отборе на "Евровидение-2022" пока еще информации нет, но, к примеру, alyona alyona уже ответила, поедет ли она на "Евровидение" от Украины в следующем году.

Отметим, что в 2015 году телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора. По прошествии трех лет меморандум о партнерстве СТБ и Общественного вещателя был продлен еще на три года. Полуфиналы и финал транслировались в эфирах двух телеканалов одновременно.

Нацотбором на "Евровидение" будет заниматься Общественный вещатель
Нацотбором на "Евровидение" будет заниматься Общественный вещатель / Фото: Сегодня

Известно, что тогда СТБ взял на себя обязательства по проведению всеукраинских кастингов и прямых эфиров. А также принял решение оказывать победителю Нацотбора помощь в подготовке к "Евровидению" и создании конкурсного номера "под ключ".

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В период 2016-2020 годов за право представлять Украину боролись 92 украинских артиста. Отметим, что Украина – первая на всем постсоветском пространстве страна, которая выиграла "Евровидение" более одного раза (в 2004 и 2016 годах). Украина также является единственной участницей "Евровидения", которая за 15 лет участия в конкурсе всегда проходила в финал.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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