Большой беби-бум: украинские знаменитости, которые недавно стали родителями

Лето 2021 года оказалось "урожайным": сразу несколько украинских знаменитостей стали родителями. Кто-то впервые, а у кого-то родился второй или даже третий малыш

У кого из украинских звезд совсем недавно родились дети / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/kvittkova, instagram.com/viktorpavlik

Вдохновившись новостью о том, что у лидера "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука родился сын, мы решили вспомнить, у кого еще из украинских знаменитостей этим летом родились детки, ведь за все эти три месяца в укршоубизе произошел настоящий беби-бум!

Сергей Притула

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Дочь Сергея Притулы родилась 25 мая. Да-да, это еще не лето, но ведь почти :) Сергей в нашей подборке как бонус, ведь рождение третьего ребенка в семье ведущего стало для многих его поклонников приятной неожиданностью!

Сергей Притула в третий раз стал отцом / Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/kateryna_pry

Девочку назвали Стефанией. Она стала вторым общим ребенком Сергея и его второй супруги, Екатерины Притулы (до замужества – Сопельник). У телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака.

Виктор Павлик

15 июня знаменитый украинский певец, 55-летний Виктор Павлик, в четвертый раз стал отцом. 28-летняя супруга артиста родила ему сына, которого назвали Михаилом.

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Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Телеведущий и экс-участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова впервые стали родителями 13 июля. Интересно, что за несколько дней до этого Даша отметила свой день рождения – девушке исполнилось 23 года.

Даша и Никита в мае отметили первую годовщину свадьбы. Ранее в интервью Квиткова рассказывала, что они с Добрыниным планировали пополнение в семье, но, как призналась новоиспеченная мама, все получилось не сразу.

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Даша Квиткова опубликовала фото с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Анатолий Анатолич

Через неделю, 20 июля, родился сын у телеведущего Анатолия Анатолича и его супруги, Юлы. Малыш стал третьим ребенком пары. Родители дали мальчику необычное имя – Нил.

Анатолий Анатолич и Юла (настоящее имя – Юлия) поженились в 2011 году. У супругов также есть две дочки: 10-летняя Алиса и восьмилетняя Лолита. Ранее счастливые родители признавались, что планировали третьего ребенка – как и два предыдущих раза, они подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

19 августа Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. У ведущей и ее супруга, телеведущего Юрия Горбунова, родился второй общий ребенок – сын. Имя мальчика пара пока не сообщает публике. Старшего сына Кати и Юрия зовут Иван, он родился в 2017 году.

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Также отметим, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре парню исполнится 19 лет.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

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