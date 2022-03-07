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Бронежилеты вместо платьев: компания ANDRE TAN шьет одежду для ВСУ и теробороны

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 11:07
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Известный украинский дизайнер рассказал, что теперь отшивает одежду для наших защитников
Андре Тан теперь шьет одежду для нужд ВСУ и теробороны
Андре Тан теперь шьет одежду для нужд ВСУ и теробороны / Фото: instagram.com/andre_tan_official

12-й день в Украине идет война, которую подло начал Путин против украинского народа. Несмотря на все их военные преступления и ужасы, которые творит ох оружие, украинцы не просто держатся, они сейчас являются примером мужества для всего мира. Каждый вносит свою лепту в эту борьбу.

К примеру, популярный украинский дизайнер Андре Тан теперь шьет не изысканные наряды, а такую нужную сейчас одежду для наших защитников. На своей странице в инстаграм дизайнер поделился следующей информацией:

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скриншот из инстаграм Андре Тана

Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и теробороны. Гордимся, что часть величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой! Еще раз хотим выразить благодарность всем, кто помогает! Вы наши герои!

скриншот из инстаграм Андре Тана

Сейчас компания Тана бросает все усилие на пошив бронежилетов. Что касается статистики, то по состоянию на сегодня они отшили:

  • более 1000 флисовых кофт;
  • более 1000 флисовых штанов;
  • более 2000 нижнего белья;
  • более 1000 теплых жилетов;
  • 500 спальных мешков!
скриншот из инстаграм Андре Тана

На странице в Инстаграм Андре Тана вы сможете найти также реквизиты для материальной помощи производству, ведь они постоянно нуждаются в материалах для пошива.

Напомним, Мика Ньютон загадала единственное желание на день рождения: "Хочу, чтобы Путина просто не стало".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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