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Лобода выпустила трек о любви и до слез растрогала фанов: Будет под что погрустить осенью (аудио)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 15:21
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Украинская певицы Светлана Лобода, которая работает в России, презентовала новый трек. Звезда посвятила его осени – любимой поре года
Светлана Лобода выпустила новый сингл
Светлана Лобода выпустила новый сингл / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Новая песня Светланы Лободы, которая ранее рассказала о проблемах с Крапивиной, получила меланхоличное название Americano. Певица призналась, что в осеннее время ее плейлист наполнен лирическими треками. Таким и получился новый сингл звезды.

Аудиоверсия трека была опубликована на YouTube-канале певицы.

Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл "Americano", услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали, именно эту песню, — прокомментировала певица выход новой музыкальной работы.

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В треке певица поет о возлюбленном, с которым раньше их объединяли сильные чувства.

В комментариях написали:

  • "Будет под что погрустить этой осенью"
  • "Вау! Как же это красиво…"
  • "Это кайф для моих ушей"
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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