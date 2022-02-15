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Будет суд? Камалия ответила на обвинения стилиста, которой певица якобы не заплатила за работу

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 13:28
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Стилист София Неведомая утверждает, что несколько месяцев не может добиться от Камалии оплаты за свою работу
Камалия ответила на обвинения стилиста, которую якобы "кинула на деньги"
Камалия ответила на обвинения стилиста, которую якобы "кинула на деньги" / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях стилист София Неведомая пожаловалась, что Камалия не выплачивает ей гонорар за работу. Девушка опубликовала переписку с командой звезды, отметив, что за работу ей обещали 500 долларов, а выплатили только 100, обещав потом доплатить.

Мама певицы Камалии в комментарии "Сегодня" заявила, что это София кинула певицу, ведь она не успела вовремя пошить ей костюм для съемок клипа.

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Спустя время артистка опубликовала в Instagram пост со своим комментарием относительно ситуации. Камалия тоже утверждает, что София не выполнила свою работу, чем подставила не только певицу, но и других членов команды, работавшей над клипом.

Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал, – рассказала фолловерам Камалия.

Исполнительница не считает, что должна что-то Софии и готова разбираться в суде.

Если София искренне считает, что я ей что-то должна, то она может смело подать против меня иск. Если суд решит, что она права, то я заплачу. Пока же я придерживаюсь своей позиции: все, что я была должна оплатить продакшену по бюджету, я оплатила. У продакшена ко мне вопросов быть не должно, – добавила Камалия.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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